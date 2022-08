Herbstplärrer: Riesenrad, X-Racer und Feuerwerk

Riesenrad und X-Racer: Mit dieser Mischung aus Klassikern und neuen Attraktionen wollen die Stadt Augsburg und der schwäbische Schaustellerverband die Besucher für den Herbstplärrer begeistern. Auch Feuerwerke soll es heuer wieder geben. Beibehalten hat die Stadt Augsburg ihr Sicherheitskonzept aus den vergangenen Jahren.

Tradition und Neuheiten

So bietet der Augsburger Herbstplärrer, der vom 26. August bis zum 11. September geht, traditionelle Fahrgeschäfte wie ein 48-Meter hohes Riesenrad oder die "Leopardenspur". Neu in diesem Jahr ist der “X-Racer”, bei dem die Besucher eine rasante Fahrt durch Berg und Tal mit 180-Grad-Kurven erleben können. Außerdem wird es eine Geisterbahn mit Feuereffekten und einen Glasirrgarten geben.

Schaustellerverband betont Sicherheit

Die Fahrgeschäfte seien sicher, betont Josef Diebold vom Schaustellerverband Schwaben mit Blick auf den Achterbahn-Unfall im Legoland Günzburg. "Wir haben ein sehr engmaschiges Netz an Kontrollen", so Diebold. Unter anderem kommen regelmäßige Untersuchungen durch den TÜV mit Ultraschall zum Einsatz. Erst dann dürfen die Fahrgeschäfte für Besucher öffnen.

Bier wird teurer

Die Maß Bier wird in den beiden Plärrer-Zelten 10,70 Euro, beziehungsweise 10,80 Euro kosten. Bezahlen können Besucher auch mit dem "Plärrer-Taler". Diese nur am Volksfest gültige Währung hat nach Angaben der Stadt einen Gegenwert von 1 Euro. Den Taler kann man in den Kundencentern der Stadtwerke Augsburg für 80 Cent erwerben. Das Angebot gilt allerdings nur für Kundinnen und Kunden der Stadtwerke.

Stadt setzt auf Zufahrtssperren und Taschenkontrollen

Die Stadt Augsburg setzt nach eigenen Angaben auf ein bewährtes Sicherheitskonzept mit mobilen Zufahrtssperren und Taschenkontrollen. Rucksäcke und Taschen werden demnach an den Eingängen stichprobenartig kontrolliert. Besucherinnen und Besucher werden aufgefordert, größere Behältnisse gleich zu Hause zu lassen, um längere Wartezeiten an den Eingängen zu vermeiden.