Herbstlaub: Zu schade zum Entsorgen

Herbstlaub regt durch seine charakteristischen Farben, Geräusche und Gerüche unsere Sinne an. Wir verbinden mit den bunten Blättern oft Positives, etwa Erinnerungen aus der Kindheit. Und Laub ist wertvoll für die Natur. Sophia Engel vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) erklärt: "Zuerst werden dem Boden und der Luft Nährstoffe entnommen und in Laub umgesetzt. Wenn das Laub dann runterfällt, geht es wieder in den Kreislauf zurück. Es ist ganz wichtig, um der Erde die Fruchtbarkeit zurückzugeben."

Lebensraum und Nahrungsquelle für Tiere

Aus diesem Grund sollte man Laub unter Hecken und Bäumen liegen lassen. Vor allem in der kalten Jahreszeit ist es auf dem Boden wichtig – als schützende Isolationsschicht vor Frost. "Es ist wie unsere Bettdecke. Und es tummelt sich natürlich das Leben in diesem Laub", so Sophia Engel vom LBV. Denn auch Tiere profitieren von der Laubstreu im Winter. Einerseits ist sie ein Lebensraum für Insekten wie Spinnen und Tausendfüßler und andererseits Lebensmittelkammer für Vögel und Igel – sie fressen in der kargen Jahreszeit die Insekten, die sich darin verstecken.

Laub als Gefahr im Straßenverkehr

So nützlich das Laub auf Grünflächen ist, so störend ist es im Straßenverkehr. Nasses Laub auf Geh- oder Radwegen kann zur echten Gefahr werden. Antje Saft ist Leiterin der Straßenreinigung des Baureferats München. Sie muss für Verkehrssicherheit sorgen. Und da ist die Laubbeseitigung im Herbst eine riesige Aufgabe. "Wenn wir erst mal das Laub unter den Autos rausgeblasen und rausgekehrt haben, sind das große Mengen. Die schieben wir dann mit den Schneepflügen zusammen und legen kleine Laubhaufen an", erklärt sie. Die Laubhaufen kommen im Hauptbetriebshof in die biologische Verwertung.

Viel Arbeit für die Straßenreinigung

Das Team der Straßenreinigung in München ist von August bis Dezember mit der Laubbeseitigung beschäftigt. Insgesamt 450 Mitarbeiter sind in dieser Zeit jeden Tag im Einsatz – etwa 3,5 Tonnen Laub fallen jedes Jahr in München an. Das beliebteste Arbeitsgerät unter den Arbeitern ist der Laubbläser. Der ist zwar umstritten, aber unabdingbar für die Straßenreinigung: "Spätestens wenn die Laubmassen da sind, müssen wir mit Laubbläsern arbeiten, um unter die parkenden Autos zu kommen. Dadurch sparen wir uns fünf bis zehn Mann mit Besen – es geht einfach besser und schneller damit", sagt die Leiterin der Straßenreinigung.

Laubbläser sind schädlich für Mensch und Tier

Den Einsatz von Laubbläsern sieht Martin Hänsel vom Bund Naturschutz kritisch - auch wenn sie für die Straßenreinigung der Stadt nicht wegzudenken sind. Er rät bei kleineren Mengen von Laub zu Rechen und Besen – das sei gesünder, weil nicht so viel Staub mit Bakterien und Krankheitserregern aufgewirbelt werde. "Laubbläser sind nicht nur unnötig, sondern in unseren Augen auch wirklich schädlich für die Natur und für uns Menschen", sagt er. Und auch für die Kleinorganismen im Laub sei der Einsatz des Geräts schlecht – sie werden dadurch weggeblasen und verlieren ihren Lebensraum. Martin Hänsel ergänzt dazu: "Gerade die Mikro- und Kleinorganismen sind so wichtig für ein funktionierendes Bodenleben. Da, wo regelmäßig geblasen wird, habe ich völlig verarmte Oberböden."

Zum Artikel: Laubbläser und Laubsauger schaden Mensch und Tier

Mehr Entspannung im Umgang mit Laub

Martin Hänsel empfiehlt deshalb: mehr Entspannung im Umgang mit Laub. "Man kann viel Laub liegen lassen. Eine lockere Laubschicht auf dem Gras macht das Gras nicht kaputt. Im Gegenteil." Der Rasen sollte nur nicht komplett mit Laub bedeckt sein - sonst leidet das Gras. Hänsel rät, größere Mengen an Laub auf Beete zu verteilen und unter Sträuchern liegen zu lassen. Abgeschnittene Zweige über dem Laub bieten zusätzlich dem Igel einen Unterschlupf im Winter. Je größer der Haufen, desto attraktiver für den Igel.