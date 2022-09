Herbstklausur: AfD-Fraktion zeigt sich erneut zerstritten

"Freiheit, Sicherheit und Wohlstand für Bayern" – zu diesem Motto wollte die AfD-Fraktion auf ihrer Klausur ihre eigenen Positionen abstecken. Vor allem mit den Kernthemen "Energieversorgung" und "Bekämpfung der Inflation" sucht die Partei Zustimmung und neues Wählerpotenzial.

Doch das Treffen im Landtag wurde erneut zum Schauplatz alter Grabenkämpfe. Auf der einen Seite der aktuelle Fraktionsvorstand um Fraktionschef Ulrich Singer und Franz Bergmüller, auf der anderen Seite das radikale Lager des offiziell aufgelösten Flügels rund um die Ex-Vorsitzenden Katrin Ebner-Steiner und Ingo Hahn.

Kräfteverhältnis in der AfD-Fraktion wieder umgedreht

Nach dem Abgang des Co-Vorsitzenden Christian Klingen im Frühjahr aus Fraktion und Partei und nach dem Austritt des Abgeordneten Markus Bayerbach hat sich das Kräfteverhältnis in der Fraktion wieder umgedreht: Das Flügellager hat mit 9 zu 8 Stimmen wieder eine einfache Mehrheit. Diese sollte an diesem Mittwoch auch gleich zur Geltung kommen: Die Flügel-Abgeordneten beantragten die Neuwahl des derzeit vakanten Co-Vorsitzes.

AfD-Fraktionsspitze lehnt Antrag auf Neuwahl des Co-Vorsitzes ab

Das lehnte der derzeitige Vorstand rund um Fraktionschef Ulrich Singer ab. Die Begründung: Die Herbstklausur sei offiziell keine reguläre Fraktionssitzung. Somit könnten auch keine Mehrheitsbeschlüsse getroffen werden. Die Vertreter des radikalen Lagers reagierten empört: Wenn die Klausur keine Fraktionssitzung sei, könnten auch keinerlei Abschlusspapiere verabschiedet werden, das Treffen wäre eine reine Show, so der Vorwurf an den Fraktionsvorstand. Tatsächlich wurde von den 16 Fraktionsmitgliedern (ein Abgeordneter fehlte krankheitsbedingt) am Ende auch nichts beschlossen.

"Demokratie und Mehrheitsprinzip werden ausgehebelt", schreiben Vertreter des offiziell aufgelösten Flügels in einem AfD-Chat. Anträge und Beschlüsse würden einfach nicht mehr zugelassen, auf eine reguläre Sitzung mit Tagesordnung sei einfach verzichtet worden, so der Vorwurf an AfD-Fraktionschef Singer. Dieser wischte im BR24-Interview die Anschuldigungen beiseite: "Wir machen eine offene Herbstklausur mit Aussprache", so Singer, "nichts, was derzeit ansteht, muss in einem Rahmen wie dieser Klausur heute geklärt werden".

"Kein gemütliches Zusammensitzen bei Kaffee und Kuchen"

Das sieht das Lager um Ebner-Steiner anders. Ein Abgeordneter schreibt intern: "Eine Fraktion trifft sich bei einer Klausur nicht zum gemütlichen Zusammensitzen bei Kaffee und Kuchen, sondern beschließt die Politik der Fraktion im Rahmen einer Fraktionsversammlung."

Nach heftigen Wortwechseln zwischen den verfeindeten Lagern ging die Klausur dann doch weiter, der Streit wurde vertagt. Hintergrund der Auseinandersetzung ist das Ringen um Posten und Einfluss in der AfD – vor einem Jahr hatte das weniger radikale Lager den Vorstand um Ebner-Steiner und Hahn abgewählt. Seitdem wurden die Differenzen offensichtlich nie ausgeräumt.

Fraktion spricht mit bayerischem Verfassungsrichter über Verfassungsschutz

Am Nachmittag sprachen die Abgeordneten darüber, wie die AfD mit der Beobachtung durch den Verfassungsschutz umgehen soll. Dazu wurde ein bayerischer Verfassungsrichter geladen. Anfang des Monats gab der Bayerische Verfassungsschutz bekannt, die gesamte Partei in Bayern künftig auf verfassungsfeindliche Inhalte zu prüfen.

Die Beobachtung bedeutet, dass Verfassungsschützer bei Bedarf auch nachrichtendienstliche Mittel wie Telefonüberwachung oder den Einsatz von V-Leuten anwenden dürfen. Der Landesvorstand der AfD in Bayern prüft derzeit intensiv, ob er Klage gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz einreicht.

Showdown des Machtkampfes am kommenden Dienstag?

Wie unversöhnlich sich die beiden Lager in der AfD-Fraktion gegenüberstehen, könnte sich am kommenden Dienstag zeigen: Bei der Fraktionssitzung soll dann ein neuer Co-Vorsitzender gewählt werden. Die Gruppe der radikalen Flügelvertreter rund um Ebner-Steiner will dafür den Abgeordneten Ingo Hahn aufstellen. Der oberbayerische AfD-Politiker war bereits Co-Fraktionsvorsitzender, bevor er vor einem Jahr abgewählt wurde.