Herbstferien und Corona: Was Urlauber beachten müssen

Am Flughafen München ist einiges los – viel mehr auf alle Fälle als im letzten Jahr. Die beliebtesten Urlaubsziele: Italien, Spanien und Frankreich. 6.000 Starts und Landungen werden in München in den Herbstferien erwartet.

Am Flughafen: Kein 3G, aber viel Zeit und lange Warteschlangen

Flughäfen zählen laut Bayerischer Infektionssschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) zum öffentlichen Personennah- und Fernverkehr. Somit gibt es keine 3G-Pflicht. Allerdings gelten auch hier Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Hiervon unbenommen steht es den jeweiligen Fluggesellschaften frei, lediglich Fluggästen, die geimpft, genesen oder getestet sind, Zutritt zu ihren Flugzeugen zu gewähren.

Für Reisen außerhalb Deutschlands sind die jeweiligen Bestimmungen der Zielländer zu beachten. Urlauber sollten sich rechtzeitig hierüber informieren, rät Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern.

Und: Viel Zeit einplanen. Durch lange Schlangen und endloses Warten herrschte an vielen deutschen Flughäfen eher Frust als Lust zu Beginn der Herbstferien. Denn Impfnachweise prüfen, Corona-Tests kontrollieren, das alles braucht Zeit.

Julia Zeller kennt Fälle, bei denen der Flieger verpasst wurde. Hier gibt es kein Geld zurück. Urlaub in Deutschland sei im Hinblick auf die Corona-Regeln gut möglich. Und noch ein Tipp von Julia Zeller: Wichtig sei, sich immer über die Corona-Bedingungen zu informieren und eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.

Bei der Rückkehr: Einreiseverordnung beachten

Bei der Wiedereinreise sind die Bestimmungen der Coronavirus-Einreiseverordnung zu beachten. Zuständig ist das Bundesgesundheitsministerium. Die wichtigsten Fragen und Antworten hat das Bundesgesundheitsministerium zusammengestellt.

Grundsätzlich muss jede Person, die sich im Ausland aufgehalten hat und nach Deutschland wieder einreist, über einen 3G-Nachweis verfügen. Bei einem Voraufenthalt in einem Hochrisikogebiet - maßgeblich sind die jeweiligen Veröffentlichungen des RKI zum Zeitpunkt der Einreise - bestehen zudem Anmelde- und Quarantänepflichten; letztere können nach näheren Vorgaben der Coronavirus-Einreiseverordnung verkürzt werden, so ein Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums.

Urlaub bei uns: 3G, 2G oder 3G plus

Egal, ob in Hotels, Gaststatten, Jugendherbergen, Campingplätzen: Überschreitet im Gebietsbereich einer Kreisverwaltungsbehörde die Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) den Wert von 35, so besteht in Beherbergungsbetrieben die 3G-Pflicht. Nicht geimpfte oder genesene Übernachtungsgäste von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Schullandheimen, Jugendherbergen, Campingplätzen und allen sonstigen gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften müssen zusätzlich alle weiteren 72 Stunden einen Testnachweis erbringen.

Nach Aussage eines Sprechers des Bayerischen Gesundheitsministerium können Betriebe freiwillig stattdessen auch von der 2G- oder der 3G plus-Regel Gebrauch machen. 2G bedeutet, dass lediglich Geimpfte oder Genesene beherbergt werden, bei 3G plus müssen Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, grundsätzlich einen negativen PCR-Test als Testnachweis vorlegen. Ein Schnelltest reicht in diesem Fall nicht aus.