Herbstferien-Start am Flughafen München unter Corona-Bedingungen

Bis übernächsten Sonntag gibt es nur knapp über 3.000 Starts und Landungen im Erdinger Moos. So viele wären es normalerweise innerhalb von drei Tagen.

Flughafen im Corona-Modus: Stillstand statt Höhenflug

Weniger Flugbetrieb, weniger Passagiere

Auch in den beiden Terminals wird es in den Ferien deutlich leerer bleiben als sonst. Hinweise auf die Corona-Pandemie sind dafür allgegenwärtig: Bodenmarkierungen, Absperrbänder, Plakate und Durchsagen sollen dafür sorgen, dass die Abstandsregeln auch dort eingehalten werden, wo noch am meisten los ist – also etwa beim Einchecken oder bei den Sicherheitskontrollen. Auch Plexiglasscheiben an den Schaltern und Desinfektionsspender sind schon lange Standard.

Masken, Tücher und Einweghandschuhe aus dem Automaten

In und zwischen den Abfertigungsgebäuden gilt eine Maskenpflicht. Wer noch "last minute" Mund-Nasen-Schutz oder Feuchttücher und Einweghandschuhe besorgen möchte, kann das etwa in den Apotheken erledigen oder rund um die Uhr an Automaten. Corona-Tests sind in verschiedenen Testzentren möglich: nach der Landung oder auch vor dem Abflug, dann allerdings nur gegen Bezahlung.

Teilweiser Lockdown ab Montag