Herbststurm: Alleine in München 80 Feuerwehreinsätze

Das Sturmtief "Hendrik" hat in Bayern schwere Schäden angerichtet. Vor allem der Norden des Freistaats war betroffen. Oberbayern aber ist relativ glimpflich davongekommen: Die Münchner Feuerwehr musste gestern 80 Mal ausrücken, meistens um Bäume und Äste von den Straßen und Wegen zu räumen.

Stromausfälle in Oberbayern

Im Stadtteil Bogenhausen stürzte ein morscher Baum quer über die Johanneskirchner Straße, riss eine oberirdische Hausversorgungsleitung ab und beschädigte ein Auto. Danach blockierte der Baum die Straße. In Laim wurde am Vormittag ein instabiles Baugerüst gesichert, eine Straße wurde deswegen gesperrt.

Am Morgen fiel zuerst in Franken der Strom aus, mittags dann in der Oberpfalz, Nieder- und Oberbayern. "Gegen 13.00 Uhr waren rund 10.000 Haushalte im Bayernwerk-Netzgebiet von Stromausfällen betroffen", teilte die EON-Tochter am Abend mit. Ursache seien oft entwurzelte Bäume oder Äste gewesen, die in die Mittelspannungs-Freileitungen fielen. Die Versorgung "konnte in den meisten Fällen sehr zügig wiederhergestellt werden", teilte Bayernwerk mit.

Keine S-Bahn in Richtung Olching

Bei der Münchner S-Bahn gab es immer wieder Verspätungen. Am Nachmittag fielen die Züge der Linie 3 zwischen Pasing und Olching ganz aus. Später wurde auch die Strecke der S1, die zum Flughafen fährt, gesperrt. Ersatzbusse wurden eingesetzt.

Auch die ICEs zwischen Nürnberg und München hatten große Probleme. Die Bayerische Schlösserverwaltung sperrte den Nymphenburger Schlosspark und den Schlosspark Schleißheim in Oberschleißheim für Besucher und empfahl auch den Englischen Garten wegen der Gefahr herabfallender Äste zu meiden.

Sonne löst Hendrik ab

Auch an diesem Freitag kann der Wind in Oberbayern zum Teil noch heftig wehen, vor allem an den Alpen. Am Wochenende allerdings scheint wieder die Sonne über Oberbayern.