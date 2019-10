Herausragende Steinpilzernte im Spessart geht zu Ende

Gewerbliches Sammeln verboten

Die Steinpilze kommen bei den Rupperts noch am selben Abend auf den Tisch. Einen Teil frieren sie ein. Die Sammler nehmen nur so viel mit, dass es für den Eigenbedarf reicht. Auch aus diesem Grund behalten die Rupperts lieber für sich, wo genau sie sammeln.

"Es gibt Leute, die gehen mit ganzen Wäschekörben aus dem Wald. Das wollen wir nicht." Michael Ruppert.

Die meisten heimischen Speisepilze stehen unter Artenschutz. Sie dürfen nur in frei zugänglichen Wäldern und in kleinen Mengen geschnitten werden. In Naturschutzgebieten oder Nationalparks ist das Pilzesammeln tabu.

Sammler raten von Apps ab

Überhaupt sollte man sich beim Pilzesammeln aber gut auskennen. Es gibt inzwischen Apps, die verraten, um welchen Pilz es sich handeln könnte. Tanja Ruppert rät davon ab. Schon im Alter von vier Jahren hat ihre Oma sie mit in den Wald genommen. "Entscheidend ist für mich der Geruch, den kann man nur schwer beschreiben", sagt sie. Apps seien viel zu ungenau, um giftige Pilze zu erkennen. "Im Zweifel lieber einen Pilzsachverständigen fragen", rät Ehemann Michael.

Faszination Pilzesammeln

Insgesamt sammeln die Rupperts zu dritt etwa fünf Kilo. Der größte Steinpilz, den sie im heimischen Hafenlohrtal bisher gefunden haben, hatte eine etwa 20 Zentimeter breite Kappe. Das war bereits vor einigen Jahren.

Ums Trophäensammeln sollte es aber nicht gehen, sagt Tanja Ruppert: "Es geht einfach um das Glücksgefühl, dass man draußen in der Natur hat." Ihre Leidenschaft fürs Pilzesammeln will sie auch an die kommenden Generationen der Familie weitergeben. Dann wird sie vielleicht auch vom guten Pilzjahr 2019 schwärmen.