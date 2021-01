Herausforderungen für Automobilzulieferer : Weiterhin Kurzarbeit

Viele Mitarbeiter in der Automobilzulieferindustrie sind in Kurzarbeit geschickt worden. Durch die großen weltweiten Lieferengpässe an Halbleitern stehen beispielsweise bei Audi teilweise die Bänder still, was auch Auswirkungen auf die Zulieferer hat.

Allerdings geben die oberfränkischen Automobilzulieferer derzeit an, dass die Nachfrage nach Produkten aus ihren Unternehmen wieder steigt - ein Grund optimistisch auf das Jahr 2021 zu blicken. "Wir starten mit großen Erwartungen in das Jahr. Unsere Mitgliedsunternehmen melden derzeit eine Belebung ihrer Geschäftstätigkeit", so Timo Piwonski von "OfraCar", einem Zusammenschluss von mehr als 50 Automobilzulieferunternehmen in Oberfranken.

Lieferengpässe, Kurzarbeit, Entlassungen

Die vergangenen Jahre waren nicht leicht für die oberfränkischen Automobilzulieferer. Der Wandel hin zu neuen Fahrzeugen mit Elektromobilität, hat den hart umkämpften Markt stark getroffen. Durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr sanken plötzlich die Auftragszahlen. In den vergangenen Wochen und Monaten verbesserte sich die Lage, doch jetzt kommt eine große weltweite Nachfrage nach Halbleitern und führt teilweise zu Produktionsstopps. Elektrochips und Sensoren sind im Moment Mangelware auf dem Markt. Doch ohne diese Technik rollen keine Fahrzeuge von den Bändern und Automobilzulieferer bekommen ihre Produkte nicht an den Kunden.

Sparen durch Stellenabbau

Den Mangel an Halbleitern und Auftragseinbrüche spürt auch die Brose-Gruppe mit Sitz im oberfränkischen Coburg. Hier wurden auch deshalb Mitarbeiter teilweise in Kurzarbeit geschickt. Nur durch Stellenabbau war es Brose im vergangenen Jahr gelungen, das Jahresergebnis ins Plus zu drehen. Auch für die kommenden Jahre hat das Unternehmen angekündigt, weitere Jobs abbauen zu wollen "rund 1100 Stellen sollen bis Ende 2022 größtenteils mit einem Abfindungsprogramm abgebaut werden", so Katja Herrmann, Sprecherin der Brose-Gruppe. Mit einem Erneuerungsprogramm will das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit sichern und zu profitablem Wachstum zurückkehren.

Steigende Auftragseingänge bei Sandler AG

Eine positive Nachfrage verzeichnet derzeit die Sandler AG aus Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof und zwar nach Vliesstoffen für die Automobilindustrie. Das Unternehmen spricht von einem "guten Start" in das Jahr 2021. So konnte die Sandler AG in den vergangenen Monaten steigende Auftragseingänge verzeichnen.

Weiterer harter Lockdown wäre fatal

Positiv gestimmt ist derzeit auch die Dr. Schneider Unternehmensgruppe aus Kronach. Hier werden unter anderem Belüftungssysteme aber auch Fahrzeugverkleidungen hergestellt. Die Dr. Schneider Gruppe hofft, dass ein weiterer kompletter Lockdown ausbleibt. Dies würde zu weiteren Umsatzeinbußen führen. Die Produktion anschließend schnell wieder hoch zu fahren wäre mit großen Herausforderungen verbunden.