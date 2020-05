Herausforderung Kita: Wie sich der Umgang mit den Kindern ändert

Im städtischen Kinderhaus Pfiffikus in Weilheim werden zu normalen Zeiten 50 Kinder in verschiedenen Gruppen und 15 Hortkinder betreut. Seit dieser Woche hat das Haus neben einer Notbetreuungsgruppe für Kinder, deren Eltern aus sogenannten systemrelevanten Berufen stammen, wieder die ersten Hortkinder aufgenommen. Die ErzieherInnen arbeiten in festen Teams.

"Wir arbeiten jetzt hier mit dem Stammpersonal immer in einer Gruppe, damit diese Ansteckungsgefahr verringert wird, damit wir nicht alle, falls das mal passiert, angesteckt werden." Roberta Fischer, Leiterin städtisches Kinderhaus Pfiffikus, Weilheim

Damit das Virus nicht von Eltern eingeschleppt wird, gilt das strikte Tragen der Mund-Nasen-Maske für Eltern und ErzieherInnen, wenn Kinder gebracht oder abgeholt werden. Ohne fremde Personen dürfen Kinder und Betreuerinnen sich ohne Mundschutz im Kinderhaus bewegen. Ob die Einrichtungen nach Pfingsten Ende Mai wieder in den Normalbetrieb gehen, darüber entscheidet die Politik. Das Sozialministerium informiert die Träger aktuell von Woche zu Woche über Änderungen.