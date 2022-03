Herausforderung Hilfstransporte: Bamberg unterstützt die Ukraine

Ihr Telefon klingelt ununterbrochen. Katharina Breinbauer hat extrem viel zu tun. Die 25-Jährige hat "Bamberg hilft" mit ins Leben gerufen. In einer Halle auf dem Gelände der Lagarde-Kaserne werden Hilfsgüter gesammelt: für die Menschen in der Ukraine und die bereits angekommenen Geflüchteten in Deutschland. Und es werden Transporte ins und aus dem Kriegsgebiet organisiert.

Busse müssen spontan organisiert werden

Rund 15 Ehrenamtliche setzen sich neben Studium oder Beruf in jeder freien Sekunde für die Hilfe ein. "Manchmal meldet sich am Abend davor jemand und hat einen Kontakt zu einer Evakuierung, die in der Ost-Ukraine stattfindet. Dort warten zum Beispiel 250 Leute, die abgeholt werden sollen und in Bamberg unterkommen", so Breinbauer. Dafür müsse dann spontan ein Bus organisiert werden.

Allein vergangene Woche wurden drei 40-Tonner beladen und mit Hilfsgütern in die Ukraine geschickt. Dort werden momentan vor allem Trinkwasser, Lebensmittel, Schlafsäcke und Medikamente gebraucht.

Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen wird immer komplizierter

Vor der Halle beladen die Helfer einen weiteren Reisebus. Auch dieser wurde wieder ganz spontan organisiert. Während die Helfer den Bus mit Schlafsäcken, Isomatten und Lebensmitteln bepacken, ist auch Bogdan Puszkar häufig am Telefon. Der Rentner koordiniert die Hilfe direkt an der polnischen Grenze. Der ehemalige Pfarrer der Ukrainischen Gemeinde in Bamberg ist für ein paar Tage nach Franken gekommen, um weitere Spenden für seine Heimat zu sammeln.

Danach geht es wieder zurück an die polnische-ukrainische Grenze. "Was die humanitäre Hilfe angeht, ist es gerade nicht so einfach, sie dort hinzubringen", sagt Puszkar. Straßen und Brücken seien in der Ukraine inzwischen teilweise zerstört und unbefahrbar.

Hilfe in Franken sehr gut organisiert

Pfarrer Puszkar und Katharina Breinbauer von "Bamberg hilft" versuchen dennoch seit Kriegsbeginn alles, damit die Spenden bei den Menschen in der Ukraine ankommen. Dafür werden die unterschiedlichen Sachspenden in verschiedene Kisten gepackt, auf denen genau steht, was drinnen ist.

Aus Sicht von Puszkar ist die Hilfe für die Ukraine in Franken sehr gut organisiert. "Die Waren werden extra vorab sortiert und genau überlegt, was die Geflüchteten hier in Deutschland brauchen und was die Menschen in der Ukraine benötigen", erklärt er.

Nächste Hilfskonvois werden in der Ukraine erwartet

Der Reisebus vor der Halle setzt sich langsam in Bewegung. Breinbauer und Puszkar schauen ihm hinterher. 16 Stunden fährt der Bus bis an die polnisch-ukrainische Grenze. Dort wird er dann mit den Hilfsgütern an die ukrainischen Behörden übergeben. Breinbauer und ihr Team von "Bamberg hilft" planen jetzt schon weiter: denn die nächsten Hilfskonvois aus Franken werden noch diese Woche in der Ukraine erwartet.