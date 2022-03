"Herausfordernde Zeiten": Bayreuths Landrat zieht Bilanz

Es ist das erste vollständige Amtsjahr, auf das der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann (Freie Wähler) zurückblicken kann. Nun hat er auf einer Pressekonferenz Bilanz gezogen.

Größte Herausforderung: Folgen des Ukraine-Kriegs

"Es sind herausfordernde Zeiten für das Landratsamt Bayreuth und ich bin stolz, dass ich Chef dieser Behörde sein darf. Die Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist enorm", so der Bayreuther Landrat. Aktuell sei die größte Herausforderung auch für den Landkreis der Ukraine-Krieg. Am Freitag soll voraussichtlich der erste Bus mit Geflüchteten aus dem Bamberger Ankerzentrum nach Bayreuth kommen. Zuletzt waren 550 Geflüchtete aus der Ukraine in Oberfranken registriert worden.

Im Landkreis Bayreuth würden derzeit weitere private Wohnungsangebote geprüft – die Hilfsbereitschaft sei überwältigend. Die Unterbringung und Betreuung werde den Landkreis auch in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen, so Florian Wiedemann.

Corona-Pandemie: 61.000 Menschen geboostert

Beherrschendes Thema des vergangenen Jahres war auch im Landkreis Bayreuth die Corona-Pandemie. Bis Ende 2021 haben sich in den vom Landkreis betreuten Impfzentren und über mobile Teams in Stadt und Landkreis Bayreuth 130.000 Menschen erst- oder zweitimpfen lassen, 61.000 wurden geboostert. "Die Zusammenarbeit mit BRK, Maltesern und den Kliniken war wirklich sehr gut", so Wiedemann.

Viel zu tun: Ochsenkopf und Obernsees

Jenseits der Aufgaben rund um die Pandemie wertet der Landrat vor allem die Beschlüsse rund um den Neubau der Ochsenkopfseilbahnen als Erfolg. Es sei nun alles geordnet und die Ausschreibungen könnten jetzt veröffentlich werden.

Auch die Neugestaltung der Therme Obernsees mit einem Besucherinformationszentrum für die "Fränkische Schweiz" sei auf den Weg gebracht, der Spatenstich soll demnächst folgen. Thema für das Landratsamt war auch die eigene räumliche Situation. Eine massive Raumnot konnte mit 18 Containern direkt auf dem Gelände und der Anmietung weiterer Räume im Bayreuther Stadtteil Wolfsbach gelöst werden.

Eine neue Dimension bei der Seniorenarbeit

Im Mittelpunkt des vergangenen Jahres standen auch Themen rund um Soziales, Familie, Jugend und Senioren. So wurde beispielsweise eine "aufsuchende Seniorenarbeit" gestartet mit dem Ziel einer niederschwelligen Beratung rund um Themen wie Bildung, Wohnen und Finanzen direkt vor Ort. "Es ist eine neue Dimension, die wir im Bereich der Seniorenarbeit als Landkreis leisten können", so Wiedemann.

Es muss weitergehen bei Digitalisierung und Mobilitätswende

Im Zuge der Digitalisierung ist der Breitbandausbau des Landkreises ein Bereich, der weiter vorangetrieben werden müsse, um attraktiv zu bleiben, so der Landrat. Auch die Mobilitätswende müsse vorangebracht werden. Erste Schritte seien hierfür sei beispielsweise die Einführung des Nahverkehrsformats "30-Minuten-Takt", das in Eckersdorf startet, die Fifty-Fifty-Taxen für Jugendliche und die Erweiterung der Bürgerbusse dank ehrenamtlichen Engagements.

"Vorzeigeprojekt für ganz Bayern" soll eingeweiht werden

Die Gesamtsituation auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Bayreuth sei positiv, so der Landrat weiter. Die Arbeitslosenquote liege mit drei Prozent deutlich unter dem bayernweiten Durchschnitt von 5,4 Prozent.

In diesem Jahr sollen unter anderem der Startschuss für den Medizincampus Oberfranken fallen, auf landkreiseigenen Gebäuden der Photovoltaik-Ausbau vorangehen und die neue Kompostieranlage – laut Landrat ein Vorzeigeprojekt für ganz Bayern – am Buchstein eingeweiht werden.