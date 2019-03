Hepatitis-Skandal soll wissenschaftlich aufgearbeitet werden

Aus dem Hepatitis-Skandal am Donauwörther Krankenhaus will das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Rückschlüsse für eventuelle zukünftige Ausbrüche ziehen. Nach derzeitigem Stand wurde bei 60 Personen nach einer Operation im Donauwörther Krankenhaus das Hepatitis-C-Virus festgestellt. Die Augsburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen ehemaligen Anästhesisten der Klinik wegen Körperverletzung.

Derzeitiger Ermittlungsstand

Vorliegende Ergebnisse der Blutuntersuchungen zeigen, dass es sich um eine Infektionsquelle gehandelt haben muss. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der Anästhesist der einzige Hepatitis-C-positive Mitarbeiter der Donau-Ries-Klinik. Inzwischen haben seine Anwälte eingeräumt, dass er medikamentenabhängig war. Von seiner Hepatitis-Erkrankung habe er zu dem Zeitpunkt allerdings nichts gewusst.

Wie geht es den Betroffenen?

Viele der Infizierten haben inzwischen eine medikamentöse Therapie gemacht. Einige klagen über Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, insgesamt aber sind sie froh, dass es überhaupt ein Medikament gibt: Das ist nämlich erst seit etwa fünf Jahren der Fall, die Heilungschancen sind groß. Psychische Probleme haben allerdings noch viele von ihnen.

Wie könnte der Arzt die Patienten angesteckt haben?

Die Frage nach dem "Wie" ist noch nicht geklärt. Professor Gerhard Schneider von der Klinik für Anästhesiologie des Klinikums Rechts der Isar der TU München sieht jedoch - sofern keine Hygienemängel vorlagen - nur eine Möglichkeit und bezieht sich bei seiner Theorie auf ähnliche Fälle, die in der Literatur beschrieben seien. Der medikamentenabhängige Arzt muss sich seiner Theorie zufolge erst selbst das Betäubungsmittel gespritzt haben, bevor er dem Patienten den Rest des Mittels verabreichte. Um sicherzustellen, dass die Nadel bei ihm selber richtig in der Vene liege, habe der Arzt dafür kurz anziehen müssen. Dabei gerate etwas Blut in die Spritze. Da das Medikament beim Patienten direkt in die Blutbahn gelange, reiche das für eine Übertragung aus, so Professor Schneider. Laut dem Chefanästhesisten des Donauwörther Krankenhauses, Ludwig Düthorn, hat niemand je etwas beobachtet.

Was war passiert?

Am 10. Oktober 2018 hatte das Gesundheitsamt Donau-Ries erfahren, dass bei vier Patienten nach Operationen in der Donau-Ries-Klinik Hepatitis C festgestellt worden war. Man leitete umgehend Nachforschungen ein, die Öffentlichkeit wurde am 16. Oktober informiert, schon bei dieser Pressekonferenz im Donauwörther Landratsamt wurde der ehemalige Anästhesist als Hauptverdächtiger genannt.