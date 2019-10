16.10.2019, 07:09 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Hepatitis-Skandal in Donauwörth: Patienten warten auf Aufklärung

Mit Hepatitis C infiziert – dieses Schicksal teilen 62 Patienten nach Operationen im Krankenhaus in Donauwörth. Die Staatsanwaltschaft führt weiter aufwendige Ermittlungen. An denen entscheidet sich wohl letztlich auch die Frage einer Entschädigung.