Hepatitis-Skandal in Donauwörth: Inzwischen 1.200 Verdachtsfälle

Bereits in der vergangenen Woche waren 700 ehemalige Patienten der Donau-Ries-Klinik Donauwörth dazu aufgerufen worden, sich auf Hepatitis C untersuchen zu lassen. Das waren die Patienten, die von dem an Hepatitis C erkrankten Arzt zwischen November 2016 und April 2018 behandelt worden waren.

Nun ist klar: Durch Pausenvertretungen war der verdächtige Narkosearzt aber an weiteren 500 Operationen beteiligt. Das hat das Gesundheitsamt Donau-Ries jetzt mitgeteilt. Die Behörde hatte bereits vergangene Woche erklärt, dass rund 8.000 Operationen auf eine Beteiligung des Arztes noch überprüft werden.

Alle 1.200 Personen sind informiert

"Nach jetzigem Kenntnisstand, sind das alle Patienten, die direkten Kontakt zu dem Arzt hatten", erklärte Dr. Rainer Mainka, Leiter des Gesundheitsamtes Donau-Ries, dem BR. Alle 1.200 Betroffenen haben bereits Post vom Gesundheitsamt bekommen oder erhalten jetzt noch einen Brief. Darin werden sie aufgefordert, bei ihrem Hausarzt einen Hepatitis-Test machen zu lassen.

Bislang sind bei den Bluttests 15 Hepatitis-C-Erkrankungen nachgewiesen worden. Die Zahl könnte weiter steigen, da viele Bluttests noch ausstehen.

Krankenkassen übernehmen jetzt doch die Kosten

Das Gesundheitsamt hat sich außerdem in den Streit um die Kosten der Bluttests eingeschaltet und klargestellt: Die Kosten übernehmen die Krankenkassen. So steht es in einer E-Mail, die der Leiter des Gesundheitsamtes, Rainer Mainka, an alle Hausärzte, Internisten und Kinderärzte der Region verschickt hat und die dem BR vorliegt.

Alle möglicherweise Betroffenen, die ein Schreiben des Gesundheitsamtes bekommen haben, seien im Sinne des Infektionsschutzgesetzes ansteckungsverdächtig. Bei diesen Patienten sei die Hepatitis-C-Diagnostik von den Krankenkassen zu tragen, heißt es in der Mail. Patienten ohne ein persönliches Anschreiben seien nicht ansteckungsverdächtig und müssten einen gewünschten Test selbst bezahlen.