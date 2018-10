Hepatitis-Skandal Donauwörth - Was wir wissen

Wer ist der Arzt?

Unter Verdacht steht ein Narkosearzt, der am Donau-Ries-Klinikum in Donauwörth gearbeitet hat. Nach Angaben des Landratsamtes Donau-Ries war der Arzt an Hepatitis C erkrankt und medikamentenabhängig. Der Anästhesist hat bereits zehn Jahre in der Klinik gearbeitet. Eine Routinekontrolle im November 2016 ergab, dass der Arzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Hepatitis C infiziert war. Mögliche Ansteckungen können also erst danach passiert sein.

Der Arbeitsvertrag wurde am 25. April aufgelöst. An diesem Tag ist der Arzt laut dem Krankenhaus Donauwörth mit Spritzen und Medikamenten erwischt worden.

War der Mann danach wieder als Arzt tätig?

Zuletzt hatte der Anästhesist ab dem 1. Oktober 2018 bei den Ostalb-Kliniken im benachbarten Baden-Württemberg gearbeitet. Dort wurde ihm letzte Woche am Dienstag (16.10.) fristlos gekündigt, als der Hepatitis-Skandal bekannt wurde. Nach Angaben des Landratsamtes Ostalb war der Arzt zu dieser Zeit aber nicht mehr mit Hepatitis C infiziert. Auch für eine Medikamentenabhängigkeit habe es keine Anhaltspunkte gegeben.

Zurzeit arbeitet der Arzt nach Auskunft seines Anwalts nicht. Für das Ruhenlassen oder den Entzug der Approbation ist das Regierungspräsidium Stuttgart zuständig, weil der Arzt zuletzt in Aalen gearbeitet hat.

Wie wurden die Ansteckungen bekannt?

Ein Hausarzt aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries hat sich beim Landratsamt gemeldet. Er hatte bei drei Patienten eine Hepatitis-C-Infektion festgestellt. Sie alle waren zuvor im Donauwörther Krankenhaus operiert worden.

Als das Krankenhaus alle Mitarbeiter untersuchen lassen wollte, meldete sich der unter Verdacht stehende Narkosearzt. Er gab an, mit dem Virus infiziert gewesen zu sein. Der Arzt soll außerdem gesagt haben, dass er erst im Juni – also nachdem er das Donauwörther Krankenhaus verlassen musste – von seiner Hepatitis-Infektion gewusst habe.

Was wirft die Staatsanwaltschaft dem Arzt vor?

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Anästhesisten wegen des Verdachts auf Körperverletzung. Es werde aber in alle Richtungen ermittelt, erklärte Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai. Der Fall sei wie ein Puzzle, man habe erst zehn von 1.000 Teilen.

Dass Hygienemängel zur Verbreitung des Virus geführt haben könnten, hat das Krankenhaus mehrfach ausgeschlossen. Auch das Gesundheitsamt Donau-Ries hatte in puncto Hygiene nichts zu beanstanden.

Wie viele Patienten sind oder könnten betroffen sein?

Bei mindestens zwölf Patienten ist das Hepatitis-C-Virus mittlerweile nachgewiesen worden. Zwischen November 2016 und dem 25. April 2018 war der unter Verdacht stehende Narkosearzt an 693 Operationen beteiligt. Die Patienten wurden darüber per Post informiert. Sie wurden dazu aufgerufen, sich möglichst schnell bei ihrem Hausarzt auf Hepatitis C testen zu lassen. Nach und nach werden jetzt die Laborergebnisse an das Gesundheitsamt gemeldet, deshalb steigt die Zahl der nachgewiesenen Fälle weiter an.

Das Krankenhaus überprüft außerdem rund 7.500 weitere Operationen, an denen der Arzt als Pausenvertretung beteiligt gewesen sein könnte.