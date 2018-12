Hepatitis-Skandal: Betroffene fordern Gerechtigkeit

Betroffene des Donauwörther Hepatitis-Skandals konnten sich bei einer Veranstaltung am Dienstagabend über juristische Fragen informieren. Die Hepatitishilfe Mittelfranken e.V. und zwei Kemptener Fachanwälte für Medizinrecht hatten zu der Veranstaltung im Donauwörther Zeughaus geladen. Ein Dutzend Betroffener wollte Informationen über die Möglichkeiten von Schadenersatz und Schmerzensgeld haben. Insgesamt haben sich 61 Patienten mit dem Virus angesteckt.

Schuldige sollen zur Rechenschaft gezogen werden

Mehrere Betroffene haben im Gespräch mit unserem Reporter Gerechtigkeit gefordert. Die meisten betonten, ihnen sei es wichtig, dass die Verursacher des Skandals zur Rechenschaft gezogen würden. Ein mögliches Schmerzensgeld sei zweitrangig.

Als Überträger des Erregers steht ein ehemaliger Anästhesist der Donau-Ries-Klinik unter Verdacht, der selbst Hepatitis C hatte und medikamentenabhängig war. Ob und wie es zu einer Übertragung kommen konnte, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Es besteht der Verdacht auf Körperverletzung.

Anwalt klärt über Schadenersatzansprüche auf

Benedikt Jansen, Fachanwalt für Medizinrecht, erklärte den Anwesenden, dass man Schadenersatzansprüche – also zum Beispiel einen Verdienstausfall, einen Haushaltsführungsschaden oder Schmerzensgeld – sowohl gegen das Krankenhaus als auch gegen den Anästhesisten geltend machen könne, sollte sich der Verdacht bestätigen. Bei ähnlichen Urteilen in der Vergangenheit hätten Opfer, die mit Hepatitis C infiziert worden seien, schon 30.000 bis 40.000 Euro Schmerzensgeld erhalten, so Jansen.

Bei der Abendveranstaltung meldeten sich viele Betroffene zu Wort, die stark unter der Hepatitis-Infektion leiden. So gab es Berichte über seelische Probleme und die Hilflosigkeit angesichts langer Wartezeiten für einen Termin beim Psychologen. Ein Mann berichtete von Stigmatisierung - davon, wie Nachbarn und Bekannte vor ihm und seinen Kindern warnen würden.