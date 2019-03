Hepatitis-Skandal: Aufklärung noch nicht abgeschlossen

Das zuständige Gesundheitsamt hat mehr als 1.700 ehemalige Patienten des Krankenhauses in Donauwörth aufgefordert, sich auf Hepatitis C testen zu lassen. Bei etwa 60 Menschen, die in der Klinik behandelt wurden, ist die Krankheit mittlerweile nachgewiesen worden. Ein früherer Narkosearzt, der selbst erkrankt war, soll seine Patienten während Operationen infiziert haben.

Rund 80 Rückmeldungen stehen noch aus

Von rund 80 früheren Patienten gebe es immer noch keine Rückmeldung, erklärte der Leiter des Gesundheitsamts Donau-Ries, Rainer Mainka. Diese Personen seien teils ins Ausland gezogen. Deshalb sei es schwierig, Kontakt zu ihnen herzustellen.

Mainka ist überzeugt, dass die meisten der bislang positiv getesteten OP-Patienten durch den Anästhesisten infiziert wurden: "Es gibt keinen anderen Herd, der diese Häufung von Infektionskrankheiten begründen würde." Bei 43 Hepatitis-Patienten sei der gleiche Typ wie bei dem beschuldigten Mediziner festgestellt worden.

Staatsanwaltschaft: Fall ist "mega-komplex"

In anderen Fällen liefen noch die Analysen - oder die Erreger-Typen könnten nicht mehr im Detail festgestellt werden. Die Augsburger Staatsanwaltschaft rechnet damit, dass die Ermittlungen gegen den Narkosearzt noch länger dauern werden. "Das ist mega-komplex", sagt Pressesprecher Matthias Nickolai. Bei jedem Einzelfall müsse der Übertragungsweg geklärt werden. Die Verteidiger des beschuldigten Arztes wollen sich derzeit nicht zu dem Fall äußern.