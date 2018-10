Hepatitis-Fälle in Donauwörth: Spurensuche im OP

Ein weißer schwerer Tresor steht da – fest verankert mit dem Boden. Damit ihn keiner klauen kann. Nicht mal Anästhesiechefarzt Ludwig Düthorn hat einen Ersatzschlüssel – nur der diensthabende Pfleger hat einen.

Jeden Morgen nimmt der diensthabende Pfleger die Betäubungsmittel aus dem Schrank – immer ein ganzes Päckchen mit der entsprechenden Anzahl an Glasampullen drin. Alles wird notiert.

Eine Substanz, so gut wie nicht nachzuweisen

Im Schrank gestapelt: Betäubungsmittel, Opiate. Sufentanyl heißt das Medikament, auf dass es der ehemalige Donauwörther Anästhesist mutmaßlich abgesehen hatte. Zumindest vermutet Düthorn das: Der Mann sei fachlich sehr gut gewesen – der habe gewusst, dass Sufentanyl so gut wie nicht nachzuweisen ist, eine durchsichtige Flüssigkeit ist das – hat schmerzlindernde Wirkung und macht schnell abhängig.

"Nicht aus dem Rahmen gefallen"

Mögliche Nebenwirkung: Stimmungsschwankungen. Hätte man die nicht bemerken müssen? "Ich muss ihnen sagen, ich bin auch mal schlecht drauf – weil ich jede zweite Nacht Nachdienst habe, zitter ich vom vielen Kaffee – wenn ich jeden, der hier zittert bei der Dienstbelastung, die wir zur Zeit haben, beobachte, da würde ich wahnsinnig werden. Da war nichts festzustellen, nicht so dass es aus dem Rahmen gefallen wäre", sagt Anästhesiechefarzt Düthorn.

Sucht bei Medizinern häufiger

Angesprochen habe er ihn trotzdem. Immerhin seien Abhängigkeiten bei Medizinern häufiger der Fall, als man das landläufig vermute, erklärt Düthorn: "Alle Mediziner, die zwischen Leben und Tod arbeiten, Druck haben, das macht anfällig für Alkohol und solche Dinge."

Erst als eine Schwester den ehemaligen Donauwörther Anästhesist mit einer Nadel im Arm erwischt habe, habe er zugegeben, Betäubungsmittel genommen zu haben. Irgendwo hier, zwischen dem Betäubungsmittelschrank und dem Operationsraum muss das passiert sein.

Die nächste Station

Wir gehen zur nächsten Station: Dem Raum, in dem die Patienten eingeleitet, sprich: betäubt werden. Ein Pfleger bricht eine Glasampulle auf und zieht den kompletten Inhalt in eine Spritze. Normalerweise macht das eine Pflegekraft, nicht der Anästhesist.

Der ist da schon beim Patient, eventuell damit beschäftigt, ihn mit Sauerstoff zu versorgen. Seine Aufgabe ist es, während der gesamten OP Kreislauf und Atmung stabil zu halten. Der Patient bekommt das Mittel in der Regel über einen bereits gelegten Zugang – und kommt mit einer Nadel so also gar nicht in Berührung.

Ein mögliches Einfallstor

Möglicherweise aber dann, wenn das Mittel nicht reicht – wenn nachgespritzt werden muss. Theoretisch könnte es sein, dass sich der Arzt dann eine kleine Menge selbst injiziert hat, infiziertes Blut von ihm in die Spritze gekommen ist. Aber: "Wir habe nur Vermutungen, haben langjährige Pflegekräfte mit über 40 Jahren – es hat nie jemand was gesehen, wir können es uns nicht vorstellen", so Düthorn.

Deshalb will er auch nichts außer acht lassen: So wurde die Hygiene genau unter die Lupe genommen – Mängel gab es keine. Düthorn mahnt zur Vorsicht: "Alle stürzen sich auf ihn und er war es nicht. Dann hätte man ja irgendeinen Infektionsweg übersehen. Deshalb müssen wir selbstkritisch bleiben."

"Ich schließe nichts aus"

Düthorn sucht weiter. Auch wenn bisher alle Indizien dafür sprechen, dass es der Anästhesist die Menschen infiziert hat. Dabei hat er offenbar nicht gewusst, dass er selbst erkrankt war, möglicherweise getrieben von seiner Sucht:

"Wir wissen, dass diese Leute so eine Energie entwickeln an das Zeug zu kommen – dass es eventuell Wege gibt, die ich nicht kenne. Ich schließe gar nichts aus."