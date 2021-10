Hemhofen muss Energieversorgung in neue Hände geben

5.000 Einwohner leben in Hemhofen und einige davon beziehen ihren Strom auch von den Gemeindewerken, doch damit ist ab dem kommenden Jahr Schluss, sagt Hemhofens Bürgermeister Ludwig Nagel (CSU). Schuld daran seien eine Menge gesetzlicher Regelungen. Einige davon sind neu dazugekommen, andere wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ändern sich ständig, sodass die zweieinhalb Planstellen in der Verwaltung der Gemeinde nicht mehr ausreichend sind, um das alles zu bewältigen, sagt der Bürgermeister. Es bräuchte mehr Personal und das ist schwer zu bekommen, gerade in einer kleinen Gemeinde wie Hemhofen mit wenig Aufstiegschancen, meint Ludwig Nagel.

Neuer Energieversorger, Stromnetz verpachtet

Der Gemeinderat und der Bürgermeister haben letztendlich keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als sowohl die Energieversorgung als auch das Stromnetz in neue Hände zu geben. Ab 2022 gibt es deshalb mit "Naturstrom" einen neuen Energieversorger, das Stromnetz wird an die Bayernwerk Netz GmbH verpachtet. So sollen der Strompreis in Hemhofen moderat bleiben und die Gemeinde entlastet werden. Denn passieren Fehler bei der Berechnung, wie viel Strom beispielsweise in das Netz eingespeist wird, drohen saftige Strafen.

Probleme bei kleineren Stadtwerken: Hemhofen kein Einzelfall

Professor Markus Brautsch von der Ostbayerischen Technischen Universität Amberg-Weiden, kennt diese Problematik. Zusammen mit seinen Mitarbeitenden betreut er rund 40 Stadtwerke in Bayern und weiß, gerade kleinere Stadt- und Gemeindewerke tun sich aufgrund der permanent steigenden Netzregulierung und der Bürokratie schwer, wenn sie keine Kooperationen oder Partnerschaften mit Netzbetreibern oder Energieversorgern eingehen, wie nun Hemhofen. Durch Partnerschaften ergeben sich aber auch Vorteile, glaubt er. So könnten beispielsweise dezentrale Energieprojekte oder Bürgerenergiegenossenschaften gefördert werden. Dies sei bei großen Konzernen schwieriger umzusetzen, weil diese oft nicht so nah an der Region dran seien, wie kleinere Stadt- oder Gemeindewerke.

Gemeinde setzt auf regionalen Ökostrom

Im Fall von Hemhofen ist es tatsächlich so, dass mit dem neuen Energieversorger die regionale und ökologische Stromerzeugung unterstützt wird. Die Energie stammt in Zukunft beispielsweise aus einer Photovoltaikanlage bei Uttenreuth im Landkreis Erlangen-Höchstadt und aus Eggolsheim im Landkreis Forchheim, erzählt Thomas Banning, Vorstandsvorsitzender des Energieunternehmens Naturstrom. Hinzu kommen dann noch große Windparks bei Bamberg und Biogasanlagen in der Region. Für die Gemeinde Hemhofen war es auch wichtig, dass der Strom aus erneuerbaren Energien stammt, erklärt Ludwig Nagel.

Bürger dürfen selbst über Stromanbieter entscheiden

Ab 1. Januar 2022 bekommen die Bewohner von Hemhofen nun also ihren Strom von einem neuen, lokalen Energieversorger. Das Stromnetz wird zwar verpachtet, bleibt damit aber weiterhin in den Händen der Gemeinde. Bürgermeister Ludwig Nagel berichtet, dass die Kunden ein Sonderkündigungsrecht hätten, jeder könne noch wechseln. Alle Bürgerinnen und Bürger seien umfassend über die geplanten Änderungen informiert worden. Klar ist aber auch, ohne Partner oder Kooperationen werden es kleine Gemeinde- und Stadtwerke in Zukunft schwer haben, bestehen zu können.