"Help Stream 1" will Energiegeld zu wirklich Bedürftigen bringen

Unter dem Motto "Help Stream 1- Pipeline der Solidarität" startet in Aschaffenburg am Mittwoch eine Spendenaktion für Bedürftige. Beteiligt sind die Stadt Aschaffenburg, der Aschaffenburger Verein Grenzenlos und engagierte Bürgerinnen und Bürger. Idee und Konzept stammen von Mike Ries aus Haibach bei Aschaffenburg.

Energiegeld an Bedürftige bringen

Der Werbefachmann in Rente kam wegen der Diskussion um die Einmalzahlung der Bundesregierung, dem sogenannten Energiegeld darauf, wie er im BR24-Gespräch erzählt: "Immer wieder gab es Kritik an dem Gießkannen-Prinzip und dass einige die 300 Euro Energiegeld gar nicht brauchen." Ries Idee: Bürgerinnen und Bürger, die das Energiegeld nicht selbst brauchen, können es – oder zumindest einen Teil davon – an Menschen weitergeben, die nicht wissen, wie sie über den Winter kommen.

Möglich ist das über eine Spende an den Verein Grenzenlos in Aschaffenburg. Unter dem Verwendungszweck "Help Stream1" kann auf das Konto des Sozialvereins ein beliebiger Betrag überwiesen werden. Der Verein nimmt dann das Geld, um Lebensmittel einzukaufen. Diese werden bei Grenzenlos an Bedürftige ausgegeben. Sie können dort zweimal in der Woche für einen symbolischen Preis von einem Euro einkaufen, vorausgesetzt sie haben einen Grenzenlos-Pass. Den bekommen Menschen und Familien, die nachweislich bedürftig sind.

Vereinsmittel nicht unbegrenzt

Der Gründer und erste Vorsitzende des Vereins, Harry Kimmich ist dankbar über die Hilfsaktion Help Stream 1: "Aktuell haben wir 3.200 Grenzenlos-Pässe ausgegeben und versorgen damit 7.700 Menschen in Aschaffenburg, weil die Pässe auch für mehrköpfige Familien gelten."

Die Nachfrage sei im vergangenen Jahr stark angestiegen, auch wegen der Geflüchteten aus der Ukraine, so Kimmich: "Wir wollen einen Aufnahmestopp bei Grenzenlos unbedingt vermeiden, aber bei 4.000 ausgegebenen Pässen ist bei uns leider auch Schluss."