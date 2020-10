Hell und barrierefrei: Neues Berufsbildungszentrum Münnerstadt

Kontraste für die Orientierung von Sehbehinderten

Bei der Planung haben die die Architekten Gunther Benkert und Marcel Schäfer aus München viel Wert auf Helligkeit und Kontrast gelegt. Dadurch falle es Sehbehinderten leichter, sich zu orientieren. Einige Räume haben die Architekten multifunktional angelegt. Das heißt, sie können mit wenig Aufwand erweitert oder zusammengelegt werden. So lässt sich zum Beispiel ein Raum, der direkt an die Aula anschließt, in eine Theaterbühne umwandeln.

Sonnensegel, Photovoltaik und Hackschnitzelheizung

In die Fassade wurden Sonnensegel integriert, sodass sich das Innere im Sommer weniger stark aufheizt. Gleichzeitig wird der Lichteinfall nicht gestört. Eine tageslichtgesteuerte Beleuchtung sorgt dafür, dass im Raum immer die gleiche Helligkeit herrscht. Außerdem wurden eine Hackschnitzelheizung und eine Photovoltaikanlage eingebaut. Insgesamt hat der Neubau rund 30 Millionen Euro gekostet. Das Haus ist für 800 Schülerinnen und Schüler konzipiert, aktuell werden im BBZ etwa 660 unterrichtet.

Träger des BBZ sind der Landkreis Bad Kissingen und die Caritas-Schulen gGmbH.