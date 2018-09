"Helio" eröffnet am Augsburger Hauptbahnhof

Der Augsburger Hauptbahnhof ist nach wie vor eine Großbaustelle – aber an der nördlichen Seite des Bahnhofsplatzes tut sich was. Das ehemalige „Fuggerstadt-Center“ hat jetzt als „Helio“ wiedereröffnet.

Neue Geschäfte am Hauptbahnhof

Die Betreiber, die Activum SG, setzen nicht nur auf die Bahn-Pendler als Kunden, sondern auf alle, die künftig die Augsburger Mobilitäts-Drehscheibe nutzen. Und so finden sich unter dem Dach des Helio zum Beispiel ein Fitness-Studio, ein großes Kino und eine Bowling-Bahn. Aber auch ein Drogerie- und ein Supermarkt ziehen ein. Noch ist nicht alles fertig. In manchen Geschäften sind noch Bauarbeiter am Werk, sie eröffnen erst im Laufe der kommenden Wochen.

BR-Studio Schwaben im Gebäude

Zum Helio gehören auch etwa 600 Tiefgaragen-Parkplätze und eine Fahrradgarage. Und Büroräume: Zum Beispiel hat das BR-Studio Schwaben seinen Sitz in dem Gebäudekomplex am Hauptbahnhof.

Wechselhafte Geschichte

Das Gebäude hat eine lange Geschichte: Ursprünglich hatte es die Post als Verteilzentrum geplant. Doch dann verlegte die Post den Transport von Briefen und Päckchen von der Schiene auf die Straße und das Verteilzentrum wurde nicht mehr benötigt. 1999 wurde das Fuggerstadt-Center in dem Gebäude eröffnet, doch einige Jahre später ging es pleite. Die Activum SG – spezialisiert auf problematische Immobilien – kaufte das Gebäude. Es wurde entkernt und neugestaltet und geht nun unter dem Namen Helio an den Start.

OB hofft auf Helio

Die Erwartungshaltung ist groß: Das neue Einkaufszentrum soll die Hauptbahnhof-Gegend beleben, so die Hoffnung von Augsburgs Oberbürgermeister Gribl. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagte er, es gehe um nicht weniger als um eine Neugestaltung der Augsburger Mitte. Das Helio sei darin ein „Puzzle-Teil“.