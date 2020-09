Helikoptereinsatz für neue Sesselbahn am Geißkopf

Nach über 50 Jahren wird am Geißkopf (1.097 Meter) im Landkreis Regen ein neuer Lift gebaut - eine moderne kuppelbare Sechser-Sesselbahn soll den Einer-Sessel- sowie den Schlepplift ablösen. Dafür startet heute ein spektakulärer Hubschraubereinsatz.

25 Hubschrauberflüge

Ab sieben Uhr werden mit dem Helikopter "Super PUMA" fünf Stützen mit einer Durchschnittshöhe von 15 Metern an ihre künftigen Standorte transportiert. Der Helikopter kann Lasten bis zu vier Tonnen befördern. Wie es heißt, werden insgesamt 25 Flüge durchgeführt, um die Einzelteile zu ihrem Platz zu befördern.

Bislang teils lange Wartezeiten für Besucher

Der Betreiber sagt: "Wir kommen speziell im Sommerbetrieb mittlerweile komplett an die Grenzen der aktuellen Beförderung, mit entsprechend langen Wartezeiten für unsere Gäste." Besonders Radfahrer nutzen den jetzigen Lift, um ihre Mountainbikes auf den Berg zu befördern. Mit der neuen Sechser-Sesselbahn, für die laut dem Betreiber ein hoher einstelliger Millionenbetrag investiert wird, sollen Besucher künftig in unter fünf Minuten auf dem Gipfel sein.

Sechserlift mit Rodel- und Bike-Halterungen

Bis zu sechs Personen können im neuen Lift in einem Sessel nach oben transportiert werden. Zudem befinden sich an jedem Sessel zwei Rodelhalterungen im Winter, sowie drei Bikehalterungen im Sommer. Das Fahrrad kann einfach am Vorderrad an den vorausfahrenden Sessel gehängt werden - der Radfahrer hat sein Bike immer im Blick.

Fertigstellung zur Wintersaison geplant

Wie es vom Betreiber heißt, sind während der Bauzeit der neuen Sesselbahn der alte Lift und der Schlepplift in Betrieb - Fußgänger und Biker kommen somit weiterhin zum Gipfel. Wegen der Bauarbeiten ist die Sommerrodelbahn diese Saison aber außer Betrieb. Die Fertigstellung der neuen Sesselbahn ist zum Start der Wintersaison 2020/21 geplant.