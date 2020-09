Helikoptereinsatz am Geißkopf: Stützen für Sesselbahn stehen

Am Geißkopf (Lkr. Regen) wird eine neue Sechser-Sesselbahn die 50 Jahre alten Lifte ablösen. Für die Installation wurden 15 Meter hohe Stützen mit einem Helikopter durch die Luft geflogen. Ein 20-köpfiges Team war vor Ort im Einsatz.

Warmes Wetter war Problem

Während der Pilot die Stützen mit dem Helikopter zum Standort flog, musste das Team am Boden mit Seilen und Hammer versuchen, die Stützen präzise zu positionieren. "Zwei Stunden Arbeit, der Lift steht, perfekt. Wir sind ein eingespieltes Team. Das Wetter war eher auf der warmen Seite, das ist das Problem für uns, wegen der Leistung des Helikopters", sagte Pilot Jürgen Koell.

Zehn Millionen für die Sesselbahn

Bis die neue Sesselbahn einsatzbereit ist, dauert es aber noch ein paar Wochen. Zum Start der Skisaison soll sie fertig sein. Die Investitionssumme von knapp zehn Millionen Euro für den neuen Lift würde sich lohnen, so Dominik Poschinger, der Eigentümer des Lifts. Es brauche einen neuen Lift, der das ganze Jahr attraktiv sei: im Sommer für Mountainbiker, im Winter für Skifahrer.

Geißkopf für Ski- und Radfahrer

Besonders im Sommer wurde der Geißkopf in den letzten Jahren immer attraktiver für Radfahrer. Letzte Skisaison lag so wenig Schnee, dass der Mountainbikepark samt Lift sogar im Winter geöffnet wurde. "Im Sommer hatten wir Engpässe mit unseren Kapazitäten. Wir haben zu Hochzeiten im Sommer gerade am Wochenende extrem lange Schlangen am Lift. Wir haben teilweise Auffahrzeiten von einer Stunde mit Anstehen." Mit der neuen Sesselbahn sollen die Besucher in weniger als fünf Minuten auf dem über 1.000 Meter hohen Gipfel sein.

Liftbesitzer: "Nur der Anfang vieler Ideen"

Wie Poschinger sagt, sei der neue Lift nur der Anfang vieler Ideen und Investitionen für die Zukunft. Der Mountainbike-Bereich soll in Zukunft ausgebaut und im Sommer das Familienangebot erweitert werden.