Heli-Absturz vor 50 Jahren bei Pegnitz: 37 US-Soldaten sterben

Auf den Tag genau 50 Jahre ist der Absturz des US-Hubschraubers über Pegnitz im Landkreis Bayreuth am Mittwoch her. "Ich werde das mein ganzes Leben lang nicht vergessen", sagt die heute 82 Jahre alte Maria Römming. Sie kam gerade mit ihrer sechs Wochen alten Tochter vom Arzt, als sie ein ohrenbetäubendes Geräusch hörte und danach einen "Feuerball" am Himmel sah.

Auch Henriette Schiestel erinnert sich genau. Sie war acht Jahre alt und saß auf einer Schaukel im Garten. "Ich sah, wie die Rotorblätter wegflogen und er fiel wie ein Stein vom Himmel." Viele Jahre danach hatte die Pegnitzerin immer noch Angst und ein mulmiges Gefühl, wenn sie einen Hubschrauber hörte.

Technischer Mangel lässt Hubschrauber explodieren

Es sind Erinnerungen an den bis heute schlimmsten Ausbildungsunfall amerikanischer Truppen in Deutschland. Erst vor wenigen Wochen haben die US-Streitkräfte zum Gedenken das Rotorblatt eines baugleichen Hubschraubers übergeben.

37 junge Männer verloren in Oberfranken ihr Leben. Die Soldaten waren auf dem Rückweg von einer Übung. Bei Pegnitz hatte sich ein Rotorblatt gelöst, war in den Hubschrauber gekracht und hatte diesen explodieren lassen. Die Unfallursache war ein technischer Mangel.

Trauer um junge Soldaten in Deutschland und den USA

Die USA und Deutschland trauerten damals gemeinsam um die Männer. So werden es Vertreter beider Länder auch am Mittwoch an der Absturzstelle in Pegnitz tun.