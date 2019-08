Heli-Absturz: Münchner Familie Inselkammer stirbt auf Mallorca

Bei der Kollision eines Hubschraubers mit einem Ultraleichtflugzeug über Mallorca sind am Sonntag vier Deutsche ums Leben gekommen. Das bestätigte das Auswärtige Amt am Montagmorgen. Bei ihnen soll es sich laut Bild-Zeitung um Mitglieder der Brauerei-Familie Inselkammer handeln.

Dem Zeitungsbericht zufolge starben August Inselkammer jr., Chef des Fertighaus-Herstellers "Isartaler Holzhaus" und Cousin des Wiesn-Wirts Peter Inselkammer, dessen Frau Christina sowie deren zwei Kinder (elf und neun Jahre alt). Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen äußerte sich das Auswärtige Amt nicht dazu.

Familienvater feierte offenbar Geburtstag auf Mallorca

Die vierköpfige Familie soll an Bord eines Helikopters vom Typ Bell 206 L3 LongRanger gewesen sein, in dem bis zu sechs Passagiere Platz finden. Um 13.36 Uhr kam es laut Bild in der Nähe der Stadt Inca zur Kollision mit einem Ultraleichtflugzeug. August Inselkammer soll zuvor seinen 43. Geburtstag in einem Restaurant gefeiert haben.

Insgesamt starben bei dem Unglück sieben Menschen, wie die Regierung der Balearen mitteilte. Der Pilot des Hubschraubers war Berichten zufolge Italiener. In dem Flugzeug saßen laut Balearen-Regierung zwei Menschen – vermutlich Spanier.