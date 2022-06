Helferinnen im Hintergrund: Frauenpower beim Challenge Roth

Eines der großen Zelte im Triathlon-Park in Roth füllt sich nach und nach mit Helfern. Die Beutel für die Athleten, die am Sonntag (03.07.22) beim Challenge Roth an den Start gehen, müssen gepackt werden. Tausende davon. Hinein kommen Wettkampfinformationen, Badekappe und jede Menge Give-aways. Mittendrin ist Helga Bauer. Die 65-Jährige kümmert sich um die Athleten – und zwar seit es Triathlon in Roth gibt. Jahrelang war das ihr Beruf. Eigentlich ist sie seit diesem Jahr in Rente. Aber ganz ohne Challenge Roth geht es einfach nicht. "Ganz ohne, da würde mir schon etwas fehlen", sagt Helga Bauer.

Mit ganzem Herzen beim Triathlon

Unermüdlich sammelt die 65-Jährige leere Kartons ein, beantwortet Fragen und sorgt für Nachschub, wenn an einer Beutelpackstation etwas ausgegangen ist. Eigentlich will sie wieder ins Büro, E-Mails bearbeiten. Aber immer wieder kommt etwas dazwischen. Helga Bauer ist mit ganzem Herzen beim Triathlon in Roth dabei. Über die Frau von Detlef Kühnel, der den Triathlon nach Roth gebracht hat, kam sie damals zum Helfen. Dass der Triathlon in Roth einmal so groß werden würde, hat sie sich nicht vorstellen können. "Was Felix und Kathrin aus diesem Challenge gemacht haben, das ist schon klasse", ist Helga Bauer überzeugt.

Christina Waibel weiß alles

Kathrin Walchshöfer-Helneder, die zusammen mit ihrem Bruder Felix die Verantwortung für den Challenge Roth trägt, sitzt zusammen mit der ehrenamtlichen Helferin Christina Waibel im Büro des Team Challenge. Die letzte Online-Besprechung mit dem Moderatoren-Team steht an. Sie sind online mit Hartwig Thöne verbunden. Er ist einer der Moderatoren, die am Sonntag (03.07.22) beim Challenge Roth am Schwimmstart, in den Wechselzonen und am Ende im Zielstadion in Roth für Stimmung sorgen sollen – und natürlich alle wichtigen Informationen an die Zuschauer weitergeben. Welcher Athlet ist in Führung? Wo ist wer auf der Laufstrecke? Alle diese Informationen, haben die Moderatoren von ihr: Christina Waibel.