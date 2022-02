Helfer im Testzentrum am Nürnberger Flughafen trotzen Omikron

Montagmorgen im Testzentrum am Nürnberger Flughafen: Allmählich bildet sich die Warteschlange, die allerdings deutlich kürzer ausfällt als in den Wochen zuvor. Für den Leiter des Testzentrums, Thomas Niemann, ein deutliches Indiz dafür, dass die Omikron-Welle ihren Höhepunkt überschritten hat. Auch Gesundheitsminister Lauterbach zeigte sich zuletzt vorsichtig optimistisch.

Mitarbeiter oft selbst infiziert

Bislang wurden hier im Schnitt etwa 2.000 Tests am Tag durchgeführt. Als die Omikron-Welle Fahrt aufnahm, wurden die Testkapazitäten auf 2.500 ausgeweitet. Jetzt geht Thomas Niemann davon aus, dass nur noch etwa 1.800 bis 1.900 pro Tag anfallen werden.

Allerdings war es nicht einfach, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich oft selbst infiziert und mussten dann vorübergehend aus dem Verkehr gezogen werden. "Es ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefährlich geworden", sagt Niemann. Einige hätten sich schon zum dritten Mal infiziert, berichtet er.

Motivation im Testzentrum ist ungebrochen

Eine, die trotzdem immer wieder ihren Dienst antritt, ist Victoria Rothe. Die junge Frau will ein wenig Zeit überbrücken. Sie hat sich bei der Bayerischen Polizei beworben. Wenn alles klappt, beginnt ihre Ausbildung im September. Vor ihrer Sieben-Stunden-Schicht legt sie ihre Ausrüstung an: Schutzanzug, eine frische Maske, Face-Shield und Handschuhe – wenige Augenblicke später sieht sie aus wie eine Außerirdische.

Trotz großer Vorsicht selbst erkrankt

"Ich bin guter Dinge. Ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Ich achte auf mich und meine Schutzausrüstung", sagt Victoria Rothe. Trotzdem hat es auch sie schon erwischt. Im letzten Dezember war sie nicht nur positiv, sondern auch krank. "Sehr gut ging es mir nicht. Ich habe zwei Wochen gebraucht, bis ich wieder fit war", erzählt sie. Überraschend ist das nicht. Denn mittlerweile werden rund 50 Prozent der Menschen, die in das PCR-Testzentrum kommen, auch positiv getestet. Abgeschreckt hat Victoria Rothe das alles nicht: "Ich freue mich, dass ich hier mit unterstützen kann und dass wir die Pandemie gemeinsam bekämpfen können", sagt sie sichtlich gut gelaunt.

Chef ist stolz auf sein Team

Dabei ist Victoria Rothe kein Einzelfall im Team. Selbst der Chef hätte Verständnis, wenn jemand das Handtuch werfen würde. Aber die Entwicklung ist eher gegenläufig. "Die Motivation ist sehr hoch und alle versuchen, auch Personal-Engpässe aufzufangen. Zum Teil schieben sie sogar Doppelschichten", berichtet Thomas Niemann. "Ich bin sehr froh, so ein gutes Team zu haben." Und so halten die meisten Getesteten nach 24 bis 48 Stunden ihr Testergebnis in der Hand. Nun hoffen alle, dass mit dem Rückgang der Fallzahlen auch die Belastungen für das Team allmählich sinken.