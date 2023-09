Helfende Senioren für Grundschulkinder in Nürnberg gesucht

Kindern helfen, Alltagskonflikte gewaltfrei zu lösen. Das ist das Ziel, des Vereins "Seniorpartner in School" (SiS). Nun sucht der Verein auch in Nürnberg neue Schulmediatoren. Dabei seien besonders aktive Menschen ab 55 Jahren gefragt, die sich ehrenamtlich an Grundschulen engagieren, teilen die Initiatoren mit.

Schulungen für die Senior-Partner und -Partnerinnen

Zum Auftakt werden Interessierte am Dienstag (26.09.23) zwischen 14.00 und 17.00 Uhr zu einem Informations- und Kennenlerntag in die Klaragasse 3 in Nürnberg eingeladen. In der Zeit zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezember sollen die Ehrenamtlichen dann in 80 Stunden und vier Unterrichts-Modulen zu professionellen Schul-Mediatoren ausgebildet werden. Auch danach werden sie regelmäßig mit Weiterbildungen und Supervisionen versorgt.

80 Ehrenamtliche helfen an 50 bayerischen Grundschulen

"Seniorpartner in School" wurde 2001 in Berlin gegründet und ist bundesweit mit über 1.300 Schulmediatorinnen und -mediatoren an 350 Schulen aktiv. Der Landesverband Bayern besteht seit 2010. Standorte sind München, Augsburg, Deggendorf, Landshut und Nürnberg. Im Freistaat sind derzeit rund 80 ehrenamtliche Schulmediatoren an 50 Grundschulen tätig und suchen jetzt Verstärkung.

Die Aus- und Fortbildungen sowie Supervisionsangebote werden ausschließlich durch Förderer und Sponsoren finanziert. Weitere Informationen zur Arbeit des Vereins gibt es auf der Internetseite des Vereins sis-bayern. de.