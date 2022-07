Heldin der Würzburger Messerattacke will Orden Elvis widmen

Als am 25. Juni 2021 kurz nach 17.00 Uhr die Messerattacke in Würzburg begann, versuchte Gabriele M., noch möglichst viele Kundinnen und Kunden nach draußen zu bugsieren. Gabriele M. bittet darum, dass ihr voller Name nicht öffentlich genannt wird. Die 53-Jährige arbeitet im Kaufhaus "Woolworth" am Würzburger Barbarossaplatz, wo sich der Angreifer ein Küchenmesser schnappte. Auch ein elfjähriges Mädchen und dessen Mutter attackierte er damals. Gabriele M. wollte das Kind trösten, stellte sich schützend vor sie. Dann stand der Angreifer hinter ihr. Drei Mal stach er zu, auf Höhe ihrer Schulter und ihres Nackens.

Ministerin lobt "heldenhafte Tat" bei Würzburger Messerattacke

Nun hat Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) Gabriele M. mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. "Nicht nur ihr Kopf hat in diesem Moment entschieden, sondern vor allem ihr Herz", sagte Gerlach in Würzburg. Nach der Tat musste Gabriele M. selbst ins Krankenhaus. Es war Glück, dass sie keine bleibenden Schäden davongetragen hat. Narben jedoch sind geblieben. Gerlach lobte die 53-Jährige als einen besonderen Menschen: "Es ist sehr berechtigt, dass diese heldenhafte Tat auch ausgezeichnet wird."

Gabriele M. bedankte sich für die Würdigung. Wenngleich sie sich an den medialen Rummel nicht gewöhnen will, wie sie sagte: "Ich würde mir wünschen, dass einige meiner Kolleginnen die gleiche Aufmerksamkeit bekommen wie ich."

Verdienstorden soll ans Grab von Elvis Presley kommen

Vielleicht auch deshalb will sie ihren Verdienstorden nicht bei sich behalten. Für die Auszeichnung hat sich die Kaufhaus-Mitarbeiterin einen besonderen Platz überlegt. Sie will den Orden am Grab von Elvis Presley in Memphis (USA) niederlegen. Die Würzburgerin ist großer Fan des "King". "Helfen, ohne Presserummel, das sei immer das Bestreben von Elvis Presley gewesen", sagte sie zu BR24. Insofern sei die Auszeichnung bei ihm gut aufgehoben. Im August, wenn sich der Todestag des Musikers zum 45. Mal jährt, will sie in die USA fliegen.