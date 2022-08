Held von Weiden: Ein 23-Jähriger stoppte die Degen-Angreiferin

Der Schock in Weiden sitzt noch tief: Am Dienstag verletzte eine 65 Jahre alte Frau in der Innenstadt drei Menschen mit einem Degen. Auch Nikolas Schöner realisiert erst allmählich, was passiert ist. Er ist einer der Helden, die eingegriffen haben - und damit womöglich noch Schlimmeres verhinderten.

Zum Zeitpunkt des Angriffs arbeitete Schöner gerade in einem Restaurant. Die Frau sei ihm aufgefallen, sie habe herumgeschrien, berichtet der 23-Jährige dem BR. Als seine Kollegin ihm dann sagte, er solle rauskommen, habe er die 65-Jährige mit dem Degen in der Hand gesehen. Sie habe einen verwirrten Eindruck gemacht. Schöner entschloss sich, zu handeln.

"Ich habe die Situation gesehen, habe die Gefahr erkannt, habe gewusst, ich könnte vielleicht handeln - und habe mich dann entschieden, mein Bestes zu tun." Nikolas Schöner

Angreiferin verhielt sich unberechenbar

Als Nikolas Schöner dazukam, hatten bereits zwei andere Passanten versucht, die Frau zu überwältigen, waren aber beide bei dem Versuch verletzt worden. Schöner erkannte, dass die Frau viel Kraft hat und sich unberechenbar verhält. "Da habe ich mir gesagt, ich helfe den Passanten und übernehme diese Frau, damit sie von der Tatwaffe entfernt wird."

Auch er habe einen Kratzer am Arm abbekommen, erzählt der 23-Jährige. Er habe den Polizeigriff angewandt, die Angreiferin schließlich leicht zu Boden gezwängt und ihr gesagt, dass es "vorbei" sei. "Sie hätte auch die Motivation gehabt zu töten", vermutet Schöner.

Nachdem die Frau dann überwältigt war, wurde sie von der Polizei festgenommen. Inzwischen wurde die 65-Jährige in eine Psychiatrie eingewiesen.

Erst später realisiert, wie gefährlich die Situation war

Im Hinterkopf habe er zwar Angst gehabt, im Moment seiner Reaktion habe er das aber nicht gemerkt, berichtet Schöner. Erst einen Tag später habe er langsam realisiert, was genau passiert war. Mittlerweile habe er viel mit seiner Familie und Freunden darüber gesprochen, wie gefährlich die Situation war, in die er geraten war.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, war die Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand kurz vor Mittag mit dem Auto in die belebte Weidener Fußgängerzone gefahren und mit einem 90 Zentimeter langen Degen in der Hand ausgestiegen. Mit diesem soll sie unvermittelt drei Fußgänger angegriffen haben.

Polizeipräsident dankt couragierten Helfern

Norbert Zink, Präsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz, dankte Schöner und den anderen Helfern.

"Durch das beherzte Einschreiten von Helfern, die sofortige Verständigung des Polizeinotrufs und das schnelle Eintreffen der Einsatzkräfte konnte womöglich Schlimmeres verhindert werden. Ich habe größten Respekt vor dem Einsatz aller Beteiligten." Norbert Zink, Polizeipräsident

Zink hob die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung und Polizei hervor und sprach von einem "Paradebeispiel für Zivilcourage". Zugleich stellte die Polizei mit Blick auf die Helfer klar, dass von niemandem erwartet werde, sich in solchen Situationen selbst in Gefahr zu bringen. Jedem sei aber zuzumuten, den Notruf zu wählen.

Ein Opfer musste operiert werden

Den drei Verletzten wünschte Polizeipräsident Zink eine baldige Genesung. Drei Männer im Alter von 46, 58 und 61 Jahren wurden bei dem Angriff verletzt. Der 61-Jährige erlitt eine Schnittverletzung am Arm, die operiert werden musste. Der Schwerverletzte befindet sich weiterhin im Krankenhaus.

Neben dem Degen stellten die Beamten im Auto der Frau zwei Macheten, mehrere Messer und eine Axt sicher.