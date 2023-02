"Helau" und "Alaaf": Hier feiert Franken Fasching

In Franken sind die Narren wieder los. In vielen Städten und Gemeinden sind Faschingsumzüge geplant, zum Teil auch für Kinder. Wo Sie sich ins Getümmel werfen können, lesen Sie hier in unserem Faschings-Überblick für Mittel- und Oberfranken.

Faschingstreiben in Mittelfranken

"Nürnberg – Ahaa": In Nürnberg freuen sich die Närrinen und Narren bereits auf den 620. Fastnachtszug, der als der älteste Faschingsumzug der Welt gilt. Der Umzug bahnt sich seinen Weg vom Stadtpark aus durch die Innenstadt der Frankenmetropole. Erwartet werden rund 100.000 Zuschauer. Los geht's am Sonntag, 19. Februar um 13.00 Uhr. Allen Faschingsfans sei zumindest ein Regenschirm empfohlen. Denn dunkle Wolken "versprechen" am Sonntag Regen.

Etwas freundlicher könnte es dann schon am Rosenmontag aussehen. Dann sollen auch die kleinen Faschingsfans in Nürnberg auf ihre Kosten kommen. Einen Tag nach dem großen Fastnachtsumzug schlängelt sich dann der Kinder-Gaudiwurm durch die City. Startpunkt ist vor der Lorenzkirche, dann geht's durch die Karolinenstraße, über die Färberstraße zur Kaiserstraße und von der Königstraße zur Bankgasse. Gegen 14.00 ist dann die Rückkehr auf den Lorenzer Platz geplant.

In Spalt im Landkreis machen die Narren die gesamte Altstadt am Faschingsdienstag unsicher. Mit etwas Glück schaut auch mal die Sonne zwischen den Wolken hervor. Das Motto lautet "Spalt Aha". Der Umzug startet um 14.00 Uhr, zuvor findet bereits ein Guggenmusikkonzert (13.00 Uhr) am Marktplatz statt. Und wer nach dem Umzug noch nicht genug hat, für den gibt es noch eine anschließende Faschingsparty im Festzelt.

In Erlangen ist bereits am Sonntag, 19. Februar, Programm für alle Faschingsfreunde geboten. Im Stadtteil Bruck sind die Brucker Gaßhenker ab 14.00 Uhr mit ihrem Faschingszug unterwegs. Auch hier empfiehlt sich wie in Nürnberg regenfeste Kleidung oder zumindest ein Schirm.

In der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt Ansbach soll ein Faschingsumzug für Kinder am Rosenmontag viele Augen zum Leuchten bringen. Gegen 14.15 Uhr macht sich der Umzug bei voraussichtlich freundlichem und mildem Wetter auf durch die Ansbacher Innenstadt und endet schließlich am Onoldiasaal. Dort steigt dann eine Faschingsfete, der Eintritt ist frei.

Am Faschingsdienstag, dem wohl wärmsten Tag der Woche mit Höchsttemperaturen bis zu 13 Grad, beginnt das Faschingsprogramm in Hilpoltstein im Landkreis Roth bereits am Mittag. Ab 12.00 Uhr startet das Programm auf dem Marktplatz. Dort führen ab 13.30 Uhr die "Flecklaskinder" ihre Tänze auf. Anschließend zieht der Faschingsumzug gegen 14.00 Uhr los, begleitet von der örtlichen Stadtkapelle. Letzte Station ist die Stadthalle, wo im Anschluss ein Kinderfasching stattfindet.

So feiert Oberfranken Fasching

In Bamberg werden zum Faschingsumzug mehrere Zehntausend Zuschauer erwartet. Der Zug durch die Innenstadt startet am Faschingsdienstag um 13.33 Uhr und läuft unter dem Motto "Fasching außer Rand und Band, Europa fest in Narrenhand". Und die Bamberger haben voraussichtlich Glück: Nach aktuellem Stand wird der Dienstag hier der freundlichste Tage der Woche, mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei 12 Grad in der Spitze.

In Bayreuth ziehen die Narren vier Tage lang durch. Auch wenn das Treiben durchaus einigem Regen ausgesetzt sein dürfte. Vom Samstag, 18. Februar bis Dienstag, 21. Februar heißt es auf dem Marktplatz "Helau" und "Awaaf". Highlight der "4 tollen Tage" ist der Faschingsumzug am Sonntag. Start ist um 13.00 Uhr.

Und auch in Coburg wollen sich die Narren nicht lumpen lassen. Am Sonntag feiert die Narrhalla Coburg mit ihrem Gaudiwurm die fünfte Jahreszeit. Rund 50 Gruppen und Kapellen nehmen voraussichtlich an dem Faschingsumzug ab 14.00 Uhr teil. Danach ist eine große Party auf dem Marktplatz angekündigt. Dabei lohnt sich regenfeste Kleidung. Bei maximal neun Grad könnte es nass werden.

Auch im Landkreis Forchheim stehen die Zeichen auf Regen. Dennoch lassen die Narren in Ebermannstadt am Faschingssonntag die Korken knallen. Der "Ebser Faschingsumzug" zieht ab 14.00 Uhr von der Friedhofstraße zum Marktplatz.

Und auch in Gößweinstein fiebert man bereits dem Faschingsumzug entgegen, der zu den größten närrischen Umzügen in der Fränkischen Schweiz zählt. Den Startschuss geben die Närrinnen und Narren am Sonntag um 14.00 Uhr in der Behringersmühler Straße. Die Faschingsgruppen bahnen sich dann ihren Weg über die Balthasar-Neumann-Straße zur Ortsmitte. Von dort aus geht's über die Pezoldstraße zur Sachsenmühler Straße. Wie vielerorts empfiehlt sich auf hier das Mitbringen eines Regenschirms.