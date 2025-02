Heizung: Wer jetzt investiert, profitiert später

Olaf Zimmermann führt einen mittelständischen Heizungsbetrieb im Münchner Stadtteil Lehel, und ist gleichzeitig Obermeister der Innung in der Landeshauptstadt. "Ich liebe Heizungen und bin liebend gern im Keller unterwegs", sagt er von sich. Was ihm weniger gefällt, ist das Hin und Her in der Energiepolitik. Unternehmen und Hausbesitzer brauchen klare Vorgaben, betont der Handwerker.

Handwerker wollen Heizungsgesetz behalten

Doch CSU und CDU haben angekündigt, das nach langem Ringen verabschiedete Heizungsgesetz möglichst schnell wieder abzuschaffen, falls die Union die Bundestagswahl gewinnt. Obwohl der Zentralverband des Deutschen Handwerks davon dringend abgeraten hat. "Wir waren auf einem guten Weg", sagt der Münchner Handwerker Zimmermann – er frage sich, warum "die Politik das benutzt für ihren Wahlkampf". So würden Hausbesitzer verunsichert und weiter zu viele fossile Gaskessel eingebaut: "Das tut mir wirklich im Herzen weh." Wärmepumpen oder Fernwärme wären die Alternativen – der Handwerker sieht einen riesigen Investitionsstau in den Heizungskellern. Wenn Hausbesitzer weiter abwarten, sei das schädlich.

Geothermie braucht hohe öffentliche Investitionen

Große Investitionen bräuchte es auch im öffentlichen Bereich. In Bayern gälte es, das Potenzial der Geothermie zu nutzen. Heißes Wasser aus der Tiefe steht im Süden Bayerns eigentlich großflächig zur Verfügung, es könnte rechnerisch 40 Prozent des bayerischen Wärmebedarfs decken. Das offizielle Ziel der Staatsregierung liegt bei 25 Prozent, bisher ist aber noch nicht einmal ein Prozent geschafft.