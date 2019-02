Heizung kaputt: Kältefrei am Hofer Schiller-Gymnasium

Der Unterricht am Hofer Schiller-Gymnasium muss heute früher beendet werden. Es ist zu kalt. Der Grund ist ein Defekt an der Heizungsanlage. "Zum Schutz der Kinder und auch Lehrer beenden wir heute den Unterricht früher und lassen auch den Nachmittagsunterricht ausfallen", so Schulleiter Rainer Schmidt im BR-Gespräch.

Warten auf Ersatzteil

Noch müsse man auf ein nötiges Ersatzteil warten. Schmidt hofft aber, dass bereits morgen am Mittwoch die Schule wie gewohnt öffnen kann. Noch im Laufe des Nachmittags wird darüber entschieden. Schüler und Eltern werden über die Homepage der Schule informiert. Mit mehr als 1.000 Schülern ist das Schillergymnasium die größte Schule der Stadt Hof.