Heizung defekt: Sieben Menschen erleiden Kohlenmonoxidvergiftung

Verletzte wurden mit drei Helikoptern in Kliniken geflogen

Die beiden Frauen im Alter von 19 und 68 Jahren sowie der 25 Jahre alte Mann wurden mit drei Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen. Vier weitere Patienten wurden mit Rettungswagen in Kliniken nach Bamberg und Gerolzhofen gebracht. Etwa 30 Feuerwehrleute öffneten mit schwerem Atemschutz die Fenster und durchlüfteten das Haus, so dass das gefährliche Gas nach und nach entwich. Weshalb es zu dem CO-Austritt gekommen ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Vermutet wird, dass es an einer Ölheizung zu einem technischen Defekt gekommen ist und so das Kohlenmonoxid aus dem Heizsystem entweichen konnte. An dem Großeinsatz waren fünf Rettungswägen des BRK beteiligt.