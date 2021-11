vor 13 Minuten

Heizung defekt – Besuch rettet bewusstlosem Mann das Leben

Eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration in der Luft hat einen 54 Jahre alten Mann in Harburg am Samstag in eine lebensbedrohliche Lage gebracht. Er fiel in Ohnmacht, wurde aber rechtzeitig von einer Angehörigen entdeckt.