Akute Lebensgefahr: Feuerwehr warnt vor alternativen Heizgeräten

Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise warnt die Feuerwehr im Landkreis Wunsiedel vor dem Einsatz von alternativen Heizmöglichkeiten. Wer mit den falschen Geräten im Innenraum heize, bringe sich und andere Bewohner in akute Lebensgefahr.

Kohlenmonoxid in Innenräumen kann lebensgefährlich sein

Zu diesen falschen Geräten zählten demnach unter anderem Kohle- oder Gasgrills und Gas-Heizstrahler. Neben der Brandgefahr herrsche auch Vergiftungsgefahr durch das unsichtbare Kohlenmonoxid, das man weder riechen, sehen noch schmecken könne. Steige die Konzentration des Kohlenmonoxids in Innenräumen an, könne eine Vergiftung zu erheblichen Beschwerden bis hin zum Tod führen, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Sollten elektrische Heizgeräte wie Heizlüfter verwendet werden, sollten Sicherheitshinweise beachtet werden. Die Geräte sollten beispielsweise nicht unbeaufsichtigt betrieben und nicht an Mehrfachsteckdosen angeschlossen werden. Zudem müssten Heizungen, Gasthermen und Durchlauferhitzer regelmäßig gewartet werden.

Feuerwehren warnen vor selbstgebauten Teelichtöfen

Die Feuerwehren warnen zudem vor dem Gebrauch von Teelichtöfen. Auf Youtube finden sich Bauanleitungen für derartige Heizkörper, die millionenfach aufgerufen wurden, Bastelpläne werden in Social-Media-Apps geteilt. Mehrere Teelichter heizen dabei einen Tontopf auf, der die Wärme an den Raum weitergibt. Die Teelichter könnten sich allerdings durch den fehlenden Abstand zueinander schnell entzünden, warnen die Feuerwehren. Dies führe wiederum zu einem gefährlichen Wachsbrand, der schnell zu einer Verpuffung oder einem Wohnungsbrand führen könne.

Auch vor dem Reaktivieren stillgelegter Kamine oder Kachelöfen warnen die Feuerwehren. Die Funktion des Kamins und die Dichtigkeit der Anschlüsse, sollten unbedingt von einem Kaminkehrer überprüft werden. Auch hier drohten Brände und Kohlenmonoxid-Unfälle.