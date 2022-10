Heizölleck Plattling: Es fließt kein Öl mehr in den Mühlbach

Gut fünf Wochen nach dem Heizöl-Leck auf dem Gelände der Tierkörperverwertungsanlage im niederbayerischen Plattling (ZTS) gelangt nun kein weiteres Öl mehr in den angrenzenden Mühlbach. Ein Sprecher des zuständigen Landratsamtes in Deggendorf teilte dem BR auf Anfrage mit, dass vergangene Woche an der Unglücksstelle rund 20 Meter sogenannter Spundwände ins Erdreich getrieben worden sind. Seitdem hätten die Feuerwehren bei Drohnenflügen eine erhebliche Verbesserung der Situation im Mühlbach festgestellt.

Gewässer wird weiterhin beobachtet

Am Donnerstag sei demnach kein Öl mehr im Gewässer entdeckt worden. Die Behörde geht davon aus, dass auch weiterhin kein Heizöl mehr in den Mühlbach gelangt. Die von den Feuerwehren im Mühlbach installierten Ölsperren werden laut Sprecher Oliver Menacher reduziert, man werde aber das Gewässer weiter engmaschig beobachten.

Sanierungskonzept: Grundwasser wird gereinigt, Erde abgetragen

Die Behörden gehen derzeit davon aus, dass sich das ausgetretene Heizöl nicht weiter im Grundwasser verbreitet hat, sondern die Verschmutzung Teilbereiche des Betriebsgeländes der Tierkörperverwertungsanlage (ZTS) betrifft. Das hätten Schürfen und Bohrungen ergeben. Derzeit pumpt eine Spezialfirma auf dem Gelände der ZTS weiter Grundwasser ab und reinigt es. Ob und wieviel Erdreich abgetragen werden muss, werde ein Sanierungskonzept zeigen. Das werde momentan ausgearbeitet, so Landkreissprecher Oliver Menacher.

Fischer: Kein Ölfilm mehr auf Mühlbach, trotzdem gesperrt

Der Vorsitzende des Fischereivereins Plattling, Johannes Lehner, bestätigte dem BR auf Anfrage, dass auf dem Mühlbach inzwischen kein Ölfilm mehr zu erkennen ist. Demnächst werde man zusammen mit einem Experten im Bach Fische fangen und untersuchen, ob und gegebenenfalls wie stark die Tiere mit Heizöl belastet sind. Derzeit ist der Bach aus Sicherheitsgründen für Angler gesperrt.

Bis zu 50.000 Liter Heizöl könnten ausgelaufen sein

Mitte September (20.9.) war bekannt geworden, dass auf dem Gelände der Tierkörperverwertungsanlage in Plattling (ZTS) eine große Menge Heizöl ausgelaufen ist. Bis zu 50.000 Liter könnten durch ein Leck in einer unterirdischen Leitung ausgetreten sein. Die genaue Menge des Öls lässt sich allerdings nicht ergründen. Weiter unklar ist, wie hoch der dadurch entstandene Schaden ist. Gleich nachdem das Leck entdeckt worden war, wurde der betroffene Tank außer Betrieb genommen.