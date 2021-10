Umrüstung vom Kohleblock des Heizkraftwerks bald möglich?

Der Kohleblock des Heizkraftwerks im Münchner Norden, könnte eventuell nun doch früher vom Netz gehen als geplant. Das geht aus einem Stadtratsantrag von Grünen und SPD hervor, der heute behandelt werden soll. Demnach könnte ein Ausstieg aus der Steinkohleverbrennung und der komplette Umstieg auf Erdgas schon 2022/2023 erfolgen und damit deutlich früher als gedacht.

Genügend Erdgas in Unterföhring?

Ursprünglich war die Abschaltung des Kohleblocks in Unterföhring frühestens für 2026/2027 geplant und zwar mit der Inbetriebnahme eines neuen Gas- und Turbinenkraftwerks. Hintergrund war, dass die Umstellung des Brennstoffs von Kohle auf Erdgas in der Vergangenheit von den Stadtwerken München als technisch nicht möglich eingestuft worden war. Zum einen fehlte es am Standort Unterföhring an genügend Erdgas, um auch den ehemaligen Kohleblock damit betreiben zu können. Zum anderen war unklar, ob der Kessel, der auf das Brennverhalten von Kohle ausgelegt ist, dauerhaft mit Erdgas betrieben werden könnte.

Nun doch frühere Umrüstung von Gas auf Kohle möglich

Nun hat sich aber anscheinend die Versorgungsituation mit Erdgas am Standort Unterföhring geändert. Das liegt laut grün-rotem Stadtratsantrag am zwischenzeitlich erfolgten Ausbau des Ferngasnetzes sowie der für 2022 geplanten Erneuerung einer Gasverteilstation. Auch in Bezug auf die Kesselproblematik haben die Stadtwerke nun laut grün-rotem Antrag bessere Erkenntnisse gesammelt, die ein Umrüsten auf Erdgas möglich erscheinen lassen.