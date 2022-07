Heizkosten-Sparpläne: Winterpause, Online-Lehre, Homeoffice?

Angesichts drohender Gas-Knappheit und steigender Energiekosten entwickeln Hochschulen, Universitäten und Firmen aus Niederbayern und der Oberpfalz jetzt schon Pläne, wie es im Winter weitergehen könnte. Die Überlegungen reichen von Personalverlagerungen bis hin zu längeren Winterpausen.

Mitarbeitende zurück ins Homeoffice

Eine Möglichkeit, Energie zu sparen wäre zum Beispiel, Mitarbeitende wieder verstärkt ins Homeoffice zu schicken. Diese Überlegung gibt es an der OTH Amberg-Weiden. Eine solche Verlagerung ins Homeoffice sei noch nicht geplant, aber je nach Situation nicht auszuschließen, teilt Präsident Clemens Bulitta mit. Die OTH in Regensburg plant grundsätzlich mit einem Präsenzsemester, denkt aber auch darüber nach, die Hochschule über Weihnachten länger geschlossen zu halten.

Weniger Gebäude heizen

Außerdem sollen Lehrveranstaltungen an Samstagen nicht in mehreren Gebäuden, sondern nur in einem Gebäude stattfinden. Für den Standort Prüfening wird gerade geprüft, ob dort nur einzelne Gebäudeteile geheizt werden können. In Frage kämen auch eingeschränkte Heizzeiten, heißt es von Seiten der Hochschule.

Rückkehr zur digitalen Lehre möglich

Auch die TH Deggendorf zum Beispiel könnte sich im schlimmsten Fall vorstellen, im kommenden Winter die Mitarbeitenden wieder verstärkt ins Home-Office zu schicken und auch zur digitalen Lehre zurückzukehren. So könnten die Heizkosten für die Hochschulgebäude gespart werden.

"Bewahrheiten sich die aktuell düsteren Prognosen und der Gaspreis wird sich verdoppeln, verdreifachen oder sogar noch weiter steigen, dann haben wir ein echtes Finanzierungsproblem", sagt TH-Pressesprecher Jörg Kunz.

Energiekosten müssten nämlich alleine aus dem Haushalt der Hochschule bestritten werden. Daher steht auch schon fest: Die allgemeine Winterpause der TH Deggendorf wird um eine Woche verlängert.

Präsenzveranstaltungen zur besseren Didaktik

Die Universitäten in Passau und Regensburg wollen am Präsenzbetrieb festhalten – aus didaktischen und psychosozialen Gründen, heißt es auf BR-Nachfrage. In einer Task Force "Energie" werden gerade Pläne zum Energiesparen ausgearbeitet. Die Uni Regensburg hat zum Beispiel schon die Gasturbine, mit der bislang Strom erzeugt wurde, abgeschaltet.

Uni Passau hofft auf Unterstützung durch Politik

Weil die hohen Energiekosten den Haushalt erheblich belasten, hofft die Uni Passau auf Unterstützung durch die Politik und schließt sich damit dem Apell der Hochschulrektorenkonferenz an: Bund und Länder müssten dafür Sorge tragen, dass der Hochschulbetrieb im kommenden Wintersemester auch bei einer möglichen Energie- bzw. Gas-Knappheit aufrechterhalten werden kann.

Industrie und Handelskammer mahnt zum Energiesparen

Auch die Wirtschaft bereitet sich auf den Winter vor. Die Industrie- und Handelskammer in Niederbayern appelliert an alle, jetzt Energie zu sparen, damit die Speicher vor dem Winter voll sind. "Eine Verpflichtung auf dieses Ziel gilt für alle Bereiche, nicht nur für die Wirtschaft", sagt Hauptgeschäftsführer Alexander Schreiner.

Spar-Appell kommt an

Die Unternehmen in der Region hätten ihr Verbrauchsverhalten längst umgestellt. Sie verbrauchen laut Schreiner erheblich weniger Erdgas als im Vorjahr und versuchen, auf andere Energieträger auszuweichen. Das bestätigt auch die IHK für die Oberpfalz und Kelheim. Demnach schaffen einige Firmen auch eigene Stromspeicher an.

Energiesparmaßnahmen in kommunalen Gebäuden

In Städten wie Passau und Regensburg laufen noch die Beratungen, in welchen kommunalen Gebäuden gespart werden kann. Es geht um Entscheidungen für oder gegen Saunalandschaften und Eishallen. Schon jetzt haben beide Städte die Wassertemperatur in den Freibädern um zwei Grad gesenkt.