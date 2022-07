Heizkosten sparen: Das können Verbraucher jetzt schon tun

Viele Menschen treibt derzeit die Frage um, was sie angesichts hoher Energiepreise tun können, um Geld zu sparen. Nach Angaben der Energieagentur Regensburg lohnt es sich für Verbraucherinnen und Verbraucher, ihr Zuhause mit verschiedenen Kniffen winterfest zu machen.

Fenster als Schwachstelle

"Ich kann überprüfen, ob die Fenster dicht schließen - wenn nicht, kann ich an den Zapfen nachjustieren", sagt Sebastian Zirngibl, Berater bei der Energieagentur. Das lasse sich mit Hilfe eines Blatt Papiers kontrollieren, das man zwischen den Fensterflügel und den Rahmen einklemme. Kann man das Papier herausziehen, stimme der Anpressdruck nicht. Alternativ könnten die Fenster auch mit sogenannten Kompribändern aus dem Baumarkt abgedichtet werden. Außerdem böten sich längliche Plüschtiere oder Decken als Zugluftstopper auf Fensterbänken oder an Türschlitzen an.

Do it yourself: Wärmedämmung

Daneben rät Zirngibl dazu, an Rollokästen oder in Nischen hinter Heizkörpern, wie es sie in älteren Gebäuden häufig gibt, Wärmedämmplatten anzubringen. Für die Nischen hinter Heizkörpern empfiehlt er beispielsweise, zwei bis drei Zentimeter dicke Styroporplatten mit Alufolie, die es im Baumarkt gibt.

"Auch um Wärmeleitungen im Keller kann ich Dämmmanschetten legen, sodass die Wärme auch wirklich dahingeht, wo sie hingehört und nicht ungenutzt verpufft", so Zirngibl. Grundsätzlich könnten die Menschen jetzt schon darauf achten, nicht zu viel Warmwasser zu verbrauchen und möglicherweise etwas kälter zu duschen.

Wie man effektiv heizt

Außerdem lassen sich laut Zirngibl Heizungsanlagen oftmals in ihren Einstellungen noch optimieren. Heizsysteme liefen oft im Werkseinstellungsmodus und seien noch nicht auf Effizienz getrimmt. "Zehn bis 20 Prozent ist so der Schnitt, den ich da noch herausholen kann." Bei neueren Systemen ließen sich relativ einfach Anpassungen vornehmen, bei älteren könne man sich bei Kenntnis des Kesseltyps in Internetforen schlau machen oder sich beim Heizungsbauer informieren.

Ein paar Grad können Geld sparen

Im Herbst und Winter lohnt es sich, nur dann die Räume zu heizen, die man auch tatsächlich nutzt, sagt der Energieexperte. Daneben verweist er auf verschiedene Untersuchungen, die gezeigt hätten, dass sich sechs Prozent Heizkosten einsparen lassen, wenn die Raumtemperatur um ein Grad gesenkt wird. Das Schließen von Rollläden, wenn es in der kälteren Jahreszeit dunkel wird, bringe einen zusätzlichen Wärmeschutz – sowohl im Alt- als auch im Neubau.

Elektrische Heizgeräte nur im Notfall

Elektrische Heizgeräte sollten nach Angaben Zirngibls nur im äußersten Notfall und ohne längere Laufzeiten eingesetzt werden: "Rein aus ökonomischer Betrachtung ist eine Elektroheizung als Zusatzheizung immer wenig sinnvoll. Die Stromkosten liegen derzeit bei 30 Cent pro Kilowattstunde und demgegenüber stehen Öl- und Gaskosten von 15 Cent pro Kilowattstunde." Wie sich die Preise weiterentwickeln werden, lasse sich momentan allerdings schwer prognostizieren.