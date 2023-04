Wo beim Heizen und Dämmen in Bayern noch viel zu tun ist

In Kronach doppelt so hoher Verbrauch wie um München

Im Landkreis Kronach etwa liegt der Energieverbrauch pro Person mehr als doppelt so hoch wie im Landkreis München. Auch die Landkreise Tirschenreuth und Neustadt/ Waldnaab, die zum Beratungsgebiet des ETZ Nordoberpfalz gehören, liegen beim Verbrauch pro Person in der Spitzengruppe. "Wir beraten am allermeisten zu Ein- und Zweifamilienhäusern", sagt Rösch, "und da habe ich mehr Quadratmeter Fläche und vor allem auch mehr Außenhülle, wo die Wärme verloren geht."

Alte Menschen investieren weniger in Renovierung

Und auch das höhere Durchschnittsalter der Bevölkerung abseits der großen Städte spielt eine Rolle. Ältere Menschen sähen zwar häufig, dass an ihrem Gebäude etwas getan werden müsste, hätten aber auch Bedenken, ob sich das für sie noch lohnt. Jüngere Hausbesitzer seien viel aufgeschlossener, was das Thema Klimaschutz betrifft und auch für Sanierungen von Häusern – diese Erfahrung machen Energieberater nicht nur in der Nordoberpfalz.

Aufwand für Isolierung schreckt viele ab

Besonders bei einer Investition in die Dämmung von Häusern müssten die Energieberater immer wieder Überzeugungsarbeit leisten, weil der Aufwand und die Investitionen oft verhältnismäßig hoch sind. Es sei auch auf jeden Fall ratsam, für Isolierungsmaßnahmen einen Energieberater hinzuzuziehen, damit die Bauphysik hinterher noch passt und zum Beispiel kein Schimmel auftritt.

Der Berater weiß auch über Fördermöglichkeiten Bescheid. "Aber dieser Aufwand macht eigentlich immer Sinn." Spätestens, wenn ein Haus einen Anstrich braucht, sei der Zeitpunkt gekommen, sich über Wärmedämmung Gedanken zu machen.