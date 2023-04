Heizen mit Wasserstoff – ist das sinnvoll?

Bestehende Infrastruktur für Wasserstoff weiter nutzen

Im bestehenden Erdgasnetz könnten zehn bis 20 Volumenprozent Wasserstoff beigemischt werden, allerdings liegt wegen der geringen Dichte der Heizwert pro Kubikmeter Wasserstoff nur bei etwa einem Viertel von Erdgas. Gasheizungen, die bereits jetzt mit dem Label "H2 Ready" verkauft werden, können ein Gemisch mit 20 Prozent Wasserstoff verbrennen. Eine Umrüstung auf einen höheren Wasserstoffanteil soll künftig vergleichsweise unkompliziert möglich sein. Die Entwicklung entsprechender Normen ist im Gang. Bestehende Infrastruktur einfach weiternutzen klingt vernünftig – und verführerisch nicht nur in den Ohren von Erdgasheizungsbesitzern, sondern auch von Gasnetzbetreibern.

Wärmepumpen sind fünf Mal effizienter

Aber das Heizen mit Wasserstoff hat auch einen großen Nachteil: Es ist im Vergleich zu Wärmepumpen viel ineffizienter, und zwar etwa um den Faktor fünf! Denn Wärmepumpen gewinnen den Großteil der Wärmeenergie aus der Umwelt, so werden aus einer Kilowattstunde Strom drei bis fünf Kilowattstunden Heizwärme. Wenn man mit dem Strom erst Wasserstoff herstellt und den anschließend verbrennt, kommen dagegen nur noch rund 63 Prozent der ursprünglichen Energie in der Heizung an.

Wasserstoff ist fürs erste knapp und teuer

Die meisten Szenarien für das Energiesystem der Zukunft gehen außerdem davon aus, dass Wasserstoff in Deutschland noch lange knapp und teuer sein wird. Und zwar, obwohl er auch aus dem Ausland importiert werden kann. Prognosen sind aber unsicher: Zu welchem Preis und in welcher Menge Wasserstoff zehn oder 20 Jahren verfügbar sein wird, hängt davon ab, wie schnell und wie groß sich die weltweite Wasserstoffwirtschaft in der Zwischenzeit entwickelt.

Jedenfalls gibt es eine Reihe von Anwendungen, wo der Wasserstoff beim Weg in die Klimaneutralität alternativlos ist: Etwa Prozesse in der Industrie wie die Herstellung von Stahl, die Herstellung von klimaneutralem Flugbenzin oder Schiffstreibstoff. Auch für den Einsatz in großen Gaskraftwerken wird auf jeden Fall Wasserstoff gebraucht, um das Stromnetz in Zeiten ohne Wind und Sonne stabil zu halten.

Zu schade zum Verheizen

Das gilt vor allem im Winter. Aber auch dann: Selbst wenn Wasserstoff während einer Dunkelflaute in Gaskraftwerken verbrannt wird und der dort erzeugte Strom in Wärmepumpen geht, ist das für das Gesamtsystem der Energieversorgung effizienter, als mit Wasserstoff direkt zu heizen. Das hat eine Prognos-Studie im Auftrag der Stiftung Klimaneutralität ergeben. Und auch viele andere wissenschaftliche Untersuchungen kommen zum Ergebnis, dass Wasserstoff zu schade ist, um ihn für Gebäudewärme zu verheizen.