Heizen mit Holz: Ansturm auf unterfränkische Brennholzhändler

Bei den unterfränkischen Brennholzhändlern stehen zurzeit die Telefone nicht still. Viele Händler nehmen bereits keine neuen Bestellungen mehr an. Für Neukunden, die sich jetzt, wegen gestiegener Gas-und Ölpreise einen Holzofen haben einbauen lassen, wird es schwer noch für den kommenden Winter an Kaminholz zu kommen. Trotz erheblich gestiegener Preise ist die Nachfrage nach Brennholz in der Region enorm gestiegen. Zwischen 85 und 125 Euro muss der Kunde momentan pro Schüttraummeter Kaminholz bezahlen. Das sind etwa 20 bis 30 Prozent mehr als noch im letzten Jahr. Doch die Nachfrage ist einfach zu hoch.

Lieferung erst im Oktober

Beim Forstunternehmen Reith in Arnstein-Heugrumbach werden zurzeit jeden Tag etwa 150 Schüttraummeter Holz gespalten. Diese müssen aber noch in die Trocknungsanlage. Doch die Kapazitäten reichen nicht aus, um die Nachfrage zu bedienen. Sowohl bei der Trocknung, als auch bei der Auslieferung gibt es Engpässe, so Juniorchef, Julian Reith. "Derzeit sind wir mit den Lieferzeiten schon im Winter".

Ist noch Brennholz für den Winter verfügbar?

Stammkunden, die bereits seit Jahren bei Reith bestellt haben, werden auch für diesen Winter genügend Holz bekommen. Für alle Neukunden kann es aber eng werden. "Für alle, die jetzt schnell wechseln wollen, wird es sportlich werden noch an Brennholz zu kommen", so Reith. Er appelliert an die Solidarität der Kunden. "Vernünftig bleiben, keine Panik und keine Hamsterkäufe, dann wird auch am Ende jeder sein Holz bekommen." Doch wenn man trotzdem nicht an Brennholz kommt, gibt es noch Alternativen.

Kreativität bei der Brennholzsuche gefragt

Bei Main-Brennholz in Estenfeld ist die Lage ähnlich. Michaela Karakoc nimmt Anrufe von Neukunden schon gar nicht mehr entgegen, denn sie kann in diesem Jahr nichts mehr liefern. Diesen gibt sie aber einen Tipp mit auf den Weg: "Ich würde Ihnen empfehlen sich an Landwirte zu wenden in kleineren Ortschaften die vielleicht selber Wald haben und Holz machen."

Jetzt schon an den Winter 2023/24 denken

Die Lage auf dem Brennholzmarkt ist auch deshalb derzeit so angespannt, da viele Kunden teilweise doppelte Mengen bestellt haben. So ist zu erwarten, dass sich die Lage im kommenden Jahr wieder ein bisschen entschärft. Wer also bereits jetzt bei einem Holzhändler für Herbst 2023 ordert, hat gute Chancen seinen Brennholzvorrat aufzufüllen. Für den kommenden Winter könnte es aber schwierig werden.