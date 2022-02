Gas und Öl ade - Bayern muss anders heizen

Stefan Holzheu ist der stolze Besitzer einer Luftwärmepumpe und zeigt sie gern: ein weißer, hüfthoher Kasten mit Lüftungsöffnungen, der in seinem Garten in Harsdorf steht. Der Oberfranke erklärt: "Die macht aus 1,4 Kilowattstunden Strom gute fünf Kilowattstunden Wärme."

Energieagentur Nordbayern hat Hausbesitzer beraten

Das Dach seines Einfamilienhauses aus den 1950er-Jahren hat Holzheu mit Solarzellen ausgestattet. Außerdem sind die Außenwände schon seit längerem gut isoliert. Die Luftwärmepumpe, so Holzheu, zahle sich für ihn finanziell aus. Bei der energetischen Sanierung hat er sich von der überwiegend in kommunalem Besitz befindlichen GmbH "Energieagentur Nordbayern" beraten lassen.

Energie-Experte Markus Ruckdeschel wiederum freut sich über jeden in der Region, der seine Heizungen umstellt. Schließlich will Bayern bis 2040 klimaneutral werden. Beim Rundgang durch den Keller lobt Ruckdeschel, dass die Vorlauftemperatur gerade mal 30 Grad beträgt. Um diese niedrige Temperatur im Heizkreislauf zu erreichen, braucht es eine große beheizte Fläche, oft werden dafür Wandflächen- oder Fußbodenheizungen eingebaut.

30 Prozent der Neubauten setzen noch auf Gasheizungen

Holzheu wollte das nicht in seinen Altbau investieren, stattdessen hat er die Heizkörper durch solche in doppelter Größe ersetzen lassen. Außerdem ziehen er und seine Familienmitglieder auch zu Hause gern den warmen Pulli über. Holzheu: "Wir brauchen keine 25 Grad, bei uns sind es knapp 20 Grad." Der Löwenanteil des Energieverbrauchs in den bayerischen Haushalten geht in die Wärme. Aber der Großteil der Haushalte heizt nicht klimaneutral.

Nur ein Viertel der Haushalte heizt umweltfreundlich

39 Prozent heizen mit Erdgas, 36 Prozent mit Öl. Und nur ein Viertel setzt auf umweltfreundliche Alternativen wie Biomasse, Wärmepumpe oder Fernwärme. Auch bei Neubauten setzt sich das große Ziel Klimaneutralität noch nicht wirklich durch. In rund 30 Prozent der Neubauten kommt nach wie vor eine Gasheizung zum Einsatz. Genauso oft werden Wärmepumpen eingebaut.

23 Prozent der frischgebackenen Hausbesitzer beziehen Fernwärme, elf Prozent heizen mit Holz. Das passe nicht zum bayerischen Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, beklagt der Geschäftsführer der Forschungsstelle für Energiewirtschaft, Serafin von Roon: "So ein Kessel bleibt ungefähr 25 Jahre drin. Das heißt, wenn ich im nächsten Jahr eine Gasheizung verbaue, habe ich die 2047 noch im System."

Wie heizt der Freistaat in seinen eigenen Immobilien?

Deshalb ist der Forscher skeptisch, ob Bayern sein Klimaziel im Wärmebereich schaffen kann. Skeptisch betrachtet auch Martin Stümpfig den energetischen Umstellungsprozess im Freistaat. Der Abgeordnete ist für die Landtagsfraktion der Grünen Sprecher zum Thema Energie und versucht sich ein Bild davon zu machen, wie weit Bayern auf seinem Weg zur klimaneutralen Verwaltung ist. Denn der Freistaat ist Eigentümer von fast 11.000 Gebäuden, knapp 5.000 davon werden beheizt.

Stümpfig bedauert, dass es seit 2015 keine Berichte mehr gibt, die Daten zur Modernisierung der einzelnen Liegenschaften liefern. Aus den Zahlen für den Gesamtbestand folgert er: "30 Prozent mehr Wärmeverbrauch wie vor gut 20 Jahren, das ist definitiv die falsche Richtung. Da muss viel mehr passieren."

Und wie sieht die zuständige CSU-Bauministerin Kerstin Schreyer das? Auf BR-Anfrage antwortet sie, der Freistaat sei mit seinen eigenen Gebäuden auf "einem sehr guten Weg". Bereits heute werde deren Wärmeenergiebedarf zu "mehr als der Hälfte mit regenerativen Energiequellen wie Kraft-Wärme-Kopplung oder Fernwärme gedeckt".

Die Kunden suchen Wärme und Sicherheit

Das Geschäft "Ofen Bayreuther" ist alteingesessen in Tirschenreuth. Aber seit der russische Präsident Putin Deutschland droht, der Gaspreis könne weiter steigen oder der Brennstoff einfach abgedreht werden, kommt Stefan Bayreuther kaum noch zum Durchschnaufen. Sein Geschäft boomt. Die Kunden suchen in seinem Laden Wärme und Sicherheit.

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Außerdem wurde die uralte Technik des Feuermachens mit Holz in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich weiterentwickelt. "Das führt zu sauberer Verbrennung bei höherer Temperatur, und ich habe die Wärme in der Wohnung und nicht im Kamin", so Bayreuther.

In Gößweinstein ist gerade ein Nahwärmenetz in Betrieb gegangen

Auch die 4.000 Einwohner zählende Marktgemeinde Gößweinstein ließ sich von der Energieagentur Nordbayern beraten. Die Kommune hat so ein Nahwärmenetz initiiert, das gerade in Betrieb gegangen ist. Es wird mit Hackschnitzeln beheizt. Das Heizwerk hat die Größe eines Einfamilienhauses und steht am Ortsrand von Gößweinstein. Der zweite Bürgermeister Georg Bauernschmidt ist von dem Umstieg auf die Hackschnitzelheizanlage persönlich voll überzeugt: "Der Vorteil ist natürlich die CO2-Einsparung."

"Fossil heizen wird auf Dauer unbezahlbar"

Aber zahlreiche Gößweinsteiner, die ursprünglich begeistert waren und mitmachen wollten, sind dann doch wieder abgesprungen. Der Grund: Der Heizölpreis war im letzten Jahr in den Keller gegangen. So musste das Nahwärmenetz deutlich kleiner werden als zunächst geplant. Jetzt sind die Ölpreise wieder gestiegen und manche Bürgerinnen und Bürger, die die Nahwärme abgelehnt hatten, bedauern ihre Entscheidung.

Markus Ruckdeschel von der Energieagentur Nordbayern kommentiert das so: "Fossil heizen wird auf Dauer unbezahlbar. Wenn mir ein erneuerbares Angebot quasi bis vor die Haustür gelegt wird, tue ich gut daran, da wirklich auch dabei zu sein."