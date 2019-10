"Heitec Volleys" aus Eltmann verlieren erstes Bundesliga-Spiel

In den ersten beiden Sätzen verloren die Volleyballer aus Eltmann 25:19 und 25:17. Im letzten Satz kamen sie auf 25:23 ran. Vier alte Spieler der letzten Zweitliga-Saison sind noch an Bord. Zehn neue sind dazu gekommen. Darunter unter anderem der dreifache Faustball-Weltmeister Fabian Sagstetter vom TV Schweinfurt/Oberndorf.

Erstes Heimspiel am Freitag

Nächsten Freitag haben die „Heitec Volleys“ ihr erstes „Heimspiel“. Allerdings nicht mehr in Eltmann, sondern in der rund 25 Kilometer entfernten „Brose Arena“ in Bamberg. Spieler, Trainer und Manager hoffen, dass die Eltmanner Fans zum Anfeuern auch nach Bamberg fahren werden. Hier gibt es die Chance, dass bis zu 6.500 Fans die Spiele sehen, statt maximal 1.500 in der Georg-Schäfer-Sporthalle in Eltmann.