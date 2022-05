Heißluftgetrocknetes Gras als hochwertiges Pferde- und Kuhfutter

Für die Landwirte steht der erste Schnitt des Jahres auf ihren Wiesen an. Sie sind seit Tagen unterwegs und mähen. So auch Landwirt Herbert Hechtel aus der Nähe von Windsbach. Der 60-Jährige verarbeitet sein Gras zum einen zu Grassilage, dem Grundfuttermittel für seine 220 Rinder. Zum anderen macht er Heu daraus. Aber er lässt das Grüngut nicht einfach auf der Wiese trocknen. Er bringt es in die Trocknungsanlage in Windsbach. "Der Ertrag der Wiese ist durch das Trocknen höher. Und die Qualität des Heus ist fantastisch", ist Hechtel überzeugt.

Gutes Futter – mehr Milch

Das Futter aus der Trocknungsanlage ist Zusatzfutter mit hoher Nährstoffdichte. Ist das Futter gut – geben seine Kühe mehr Milch, sagt Herbert Hechtel. Seit zehn Jahren lässt er sein Heu trocknen. "Die Milchleistung pro Kuh ist um 500 Liter im Jahr gestiegen. Ob es nur an dem Heu gelegen ist oder der Rest Futter auch besser war, das ist natürlich schwierig zu greifen, aber grundsätzlich gehen wir von dem Weg nicht mehr weg", so Hechtel.

Gras wird bei 350 Grad Celsius getrocknet

Die Trocknungsanlage in Windsbach ist einer von vier Standorten der Qualitätstrocknung Nordbayern. Auch am Standort in Unterwurmbach bei Gunzenhausen läuft die Trocknungsanlage seit rund einer Woche auf Hochtouren. Große Traktoren und Unimogs liefern tonnenweise Gras. Mit einem Radlader wird es in die Trocknung geschaufelt. Das Gras wird klein gehäckselt und dann bei rund 350 Grad Celsius mit Heißluft getrocknet. Rund zehn Minuten dauert das. "Dann ist das Produkt trocken und es ist alles drin, was an der Fläche schon an Potenzial in der Pflanze vorhanden ist", erklärt der operative Geschäftsführer Simon Burkhard. Die Idee: Dadurch, dass Gras, Klee und andere Wiesenpflanzen direkt nach dem Mähen noch nass angeliefert werden, bleiben alle Inhaltstoffe im Futter und zerbröseln nicht nach dem Trocknen auf der Wiese. Das Gras wird im trockenen Zustand – je nach Wunsch – als Heu oder Cobs weiterverarbeitet.

Einer der größten Hersteller für Pferdefutter

Die Qualitätstrocknung Nordbayern ist genossenschaftlich organisiert. 3.600 Mitglieder zählt die Genossenschaft. Ein Geschäftsmodell, das scheinbar aufgeht. Rund 45.000 Tonnen an Grüngut werden an den vier Standorten getrocknet – für die Landwirte selbst und auch für den Verkauf durch die Trocknung selbst, erklärt Martin Hübner, der für den Vertrieb zuständig ist. Den einen Teil des getrockneten Grases verkaufen die Landwirte an die Trocknungsgenossenschaft – und die wiederum verkauft die Cobs in den ganzen deutschsprachigen Raum. Auch an Pferdehalter – und das recht erfolgreich. Ob sie Marktführer sind, kann Martin Hübner nicht genau sagen. "Aber ich denke, wir sind einer der größten Hersteller und in der Vermarktung auch gut dabei", so Hübner.

Steigende Gaspreise werden zum Problem

Das spült Geld in die Kassen. Vergangenes Jahr hat die Qualitätstrocknung Nordbayern einen Umsatz von rund 15,3 Millionen Euro gemacht. Dennoch hat Geschäftsführer Simon Burkhard Sorgen: An drei von vier Standorten werden die riesigen Brenner für die Trocknung mit Gas betrieben. Das wird durch den Krieg in der Ukraine zum Problem, sagt Geschäftsführer Burkhard.

"Natürlich stellen wir uns auch die Frage: Wie viel Gas kommt überhaupt bei uns an? Wir gehen davon aus, wenn durch die Bundesnetzagentur eine Priorisierung vorgenommen wird, wir einigermaßen gut weggekommen. Damit meine ich: Wir sind Lebensmittelhersteller beziehungsweise ein Teil der Lebensmittelkette und damit gehen wir davon aus, dass wir noch relativ lange Gas bekommen." Simon Burhard, operativer Geschäftsführer Qualitätstrocknung Nordbayern

Den Kühen schmeckt es

Noch aber laufen die Brenner – und zwar rund um die Uhr. 130 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den vier Standorten kümmern sich Tag und Nacht um das Grüngut der Landwirte und damit darum, dass Kühe und Pferde etwas zu fressen haben. Durch die Trocknung haben die Landwirte den Vorteil, dass sie ein Beifutter mit hohem Nährstoffgehalt selbst produzieren können, sagt Boris Lehmann von der Tierhaltungsschule der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf. Und auch den Kühen schmeckt es. Sie hätten bei den Kühen in Triesdorf einen Versuch mit Wahlverfahren durchgeführt, so Lehmann. Die Kühe konnten sich aussuchen, ob sie ihr Mischfutter mit Stroh oder mit heißluftgetrocknetem Grüngut fressen wollten. Die Kühe entschieden sich für das mit dem Grüngut.