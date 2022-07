> Heißluftballon landet "außerplanmäßig" in US-Kaserne bei Ansbach

Überraschungsbesuch für die US-Kaserne in Ansbach/Katterbach: Am Sonntagabend landete dort ein Heißluftballon auf einer Wiese. Das war allerdings nicht so geplant, wie sich im Anschluss herausstellte. Schuld war wohl die Thermik.