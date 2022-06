Heißes Wetter in Bayern: Was bedeutet das für uns?

Bayern steht vor seiner ersten großen Hitzewelle des Jahres: Am Wochenende werden bis zu 37 Grad im Freistaat erwartet. Dazu soll es viel Sonnenschein und nur einige wenige Quellwolken geben. Perfektes Badewetter also. Doch die Hitze bringt auch einige Probleme mit sich.

Wie kommt es zu dem warmen Wetter und ist es für Mitte Juni normal?

Verantwortlich für die heißen Temperaturen sind jeweils ein Hoch- und ein Tiefdruckgebiet, so der BR-Meteorologe Christian Lorenz. "Ein Hoch über dem südöstlichen Mitteleuropa und ein Tief über der Biskaya sorgen dafür, dass die warme Luft aus Spanien und Frankreich weite Teile Deutschlands flutet und wir diese extreme Hitze bekommen." Für Brandenburg würden einige Wettermodelle am Sonntag sogar bis zu 40 Grad vorhersagen. Auch in der nächsten Woche soll es dann mit im Schnitt 27 bis 28 Grad noch hochsommerlich warm bleiben, so der Wetterexperte. Dann müsse man aber auch wieder mit Wärmegewittern rechnen.

Laut Lorenz sind die Temperaturen zwar nicht unnormal. Dass wir es damit aber schon Mitte Juni zu tun haben, sei auch eine der Auswirkungen des Klimawandels. "Generell ist es, dass wir die eigentlichen Hitzewellen eher im Juli und August erwarten." Es habe aber auch in den vergangenen Jahren immer wieder kurze heiße Perioden gegeben, wie zum Beispiel 2013, 2014 und 2019. Da seien unter anderem in Kahl am Main über 38 Grad gemessen worden. Man müsse sich aber wohl darauf einstellen, dass solche Hitzewellen öfter vorkämen und wahrscheinlich auch früher im Jahr beginnen würden, erklärt Lorenz.

Umweltmedizinerin rät, sich so wenig wie möglich körperlich anzustrengen

Dass das schöne Wetter aber nicht zu unterschätzen ist, zeigt die Stadt Nürnberg. Hier wurde bereits vor "akuter Lebensgefahr" wegen Hitze gewarnt. Ähnlich sieht es die Umweltmedizinerin Renate Scheunemann. Bereits Temperaturen ab 26 Grad hätten einen negativen Einfluss auf die menschliche Gesundheit, so die Ärztin im Interview mit dem BR. "Die Blutgefäße weiten sich, der Körper verliert Flüssigkeit und der Blutdruck fällt." Sie rät Betroffenen, viel zu trinken. Verdünnter Apfelsaft eigne sich am besten, so die Medizinerin. Die Faustregel sei: zwei bis drei Liter trinken am Tag.

Auch sollten sich Menschen wenig bewegen. So könne der Körper Energie sparen. Darüber hinaus appellierte Scheunemann, die Hitzewellen in Zukunft bei der Stadtplanung zu berücksichtigen. Grünflächen und der Zugang zu fließendem Wasser etwa durch Springbrunnen würden die Temperaturen in den Städten durch Verdunstung deutlich abkühlen.

Waldbrandgefahr in Teilen Bayerns steigt stark an

"Verdunstung" ist auch das Stichwort in der Landwirtschaft. Dort sorgt das heiße und sonnige Wetter für trockene Böden. Die BR-Landwirtschaftsexpertin Angelika Nörr warnt vor hoher Waldbrandgefahr in Teilen Bayerns. "Gerade der Wald leidet schon seit Jahrzehnten unter der Trockenheit", sagte Nörr mit Blick auf den Klimawandel. Dabei könnte der Wald im besten Fall sogar bei der Bekämpfung der Erderwärmung helfen. "Ein funktionierender Wald ist ein super CO2-Speicher."

Auch die Gewässer im Freistaat würden unter gestiegenen Temperaturen leiden. Insgesamt hätten sich diese in den vergangenen 30 Jahren um 1,4 Grad erwärmt. "Das hört sich erstmal nach nicht viel an. Aber wenn sich die Temperatur des Menschen um 1,4 Grad erhöht, dann haben wir Fieber", verdeutlicht Nörr. Dadurch würde viel ins Kippen kommen. "Die Pflanzen und Tiere in den Flüssen und Seen sind dem ausgesetzt." Sie forderte die Einführung von sogenannten "Klimamanagern", die sich mit den Problemen beschäftigen.

Traditionelles Floßfahren wegen Wassermangel abgesagt

Im Landkreis Kronach musste wegen des trockenen und heißen Wetters und dem damit verbundenen niedrigen Pegelstand auf der Wilden Rodach das traditionelle Floßfahren abgesagt werden. Der Vorsitzende der Flößergemeinschaft Wallenfells, Andreas Buckreus, ist darüber traurig. Nach Corona hätten sich die Menschen wieder sehr auf das Flößen gefreut, so Buckreus. "Die Floßfahrten wären bis Anfang September ausgebucht." Dort hofft man nun auf regenreiches Wetter in den nächsten Tagen. Auf weite Sicht sei auch eine längere Regenperiode vonnöten, betont Buckreus.