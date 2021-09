Heißes Fett löst Küchenbrand mit 50.000 Euro Schaden aus

Ein Küchenbrand in der Innenstadt von Roding hat am Donnerstagabend einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Wie ein Sprecher der Polizei in Roding auf BR-Anfrage sagte, hatte der 27 Jahre alte Mieter eine Pfanne mit heißem Fett nur kurzfristig aus den Augen gelassen.

Mieter bleibt unverletzt

Die Fettreste hätten sich derartig erhitzt, dass die Küche in Brand geriet. Verletzt wurde der Mann dabei nicht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro, so der Sprecher. Die Küche befindet sich im ersten Stockwerk einer Mietswohnung, die darunterliegende Bäckerei wurde nicht beschädigt. Auch wenn es fahrlässig sei, nicht auf den Herd zu achten, werde nicht ermittelt gegen den Mieter, so der Sprecher weiter.